Día de deporte inclusivo y muchas risas en el Colegio Mestral de Ibiza

Este miércoles, en el Colegio Mestral, el alumnado ha aprendido a practicar deportes inclusivos. Mediante el programa de 'Deporte Inclusivo en la Escuela' (DIE), impulsado por el Consell de Ibiza en colaboración con la Fundación Sanitas, los escolares han participado en la ponencia de Javi Soto, exatleta y profesor de universidad. Después de hacerle muchas preguntas, han probado cuatro modalidades de deporte inclusivo que afirman "son muy divertidas".

Alumnos jugando a golbol, deporte inclusivo por excelencia / J.A. Riera

Los deportes inclusivos del día

Todos los grupos han tenido ocasión de probar el atletismo con discapacidad auditiva, discapacidad visual y discapacidad física, el fútbol con discapacidad visual, el golbol, un deporte creado específicamente para personas con discapacidad visual, y el voleibol con discapacidad física. Afirman la mayoría de niñas y niños que el que más ganas tienen de probar es el fútbol. Para el atletismo han hecho varios ejercicios, con cascos para impedir la audición, conos y otros materiales. A fútbol y a golbol han jugado con balones sonoros y antifaces, mientras que para el voleibol, solo se han tenido que sentar en el suelo y no mover los pies en ningún momento.

Independientemente del deporte, todos confirman que se lo están "pasando muy bien" y que "es un poco difícil, pero no imposible".

Las y los alumnos jugando a voleibol sentados / J.A. Riera

La iniciativa

Desde el área de deportes de la conselleria insular de Deportes, el técnico Antonio Suñer afirma que "fuera de Ibiza, en todas las Baleares, no hay programas como este, solo existe aquí". Y añade que cuando le propusieron esta iniciativa desde la Fundación Sanitas, "lo vio claro". "El objetivo del Consell en el curso 2021-22 era y sigue siendo llegar en cinco años al 100% de los centros escolares de Ibiza. En este curso hemos llegado al 95% y solo nos falta un 5% más para cumplir esta meta. Cada curso escolar cambiamos de centro para llegar a todos", informa el técnico. Además, confirma que para él, "es un placer poder contar con deportistas de élite como Javi Soto, no hay nada más ilustrativo para el alumnado que ver en directo a deportistas como él".

"El 80% de todo lo que se ha hablado de deporte inclusivo ha sido en los últimos cinco años y gracias a programas como estos", apunta Vicent Costa, técnico en deportes especializado en deporte inclusivo y uno de los propulsores del programa. "Gracias a toda la difusión que hacen los medios, el profesorado... se le está dando peso a este tema". El técnico ha podido comprobar que programas como el del DIE cambian cómo los niños viven y perciben la inclusividad: "En Primaria ya crecen con esta diversidad y es normal tener algún compañero ciego o con problemas de mobilidad. El problema se ve más en Secundaria donde, de forma inconsciente, se crean distinciones." Para Vicent, el programa debe estar más dedicado a los últimos ciclos de Primaria y de la ESO por este motivo. "Hacen falta profesores que hagan un trabajo de concienciación en el día a día también."

Alumnado jugando a fútbol con discapacidad visual / J.A. Riera

El profesorado

El profesor de educación física, Carlos Hortal, también ve "interesante" que los alumnos puedan vivir esta experiencia. "Meterse en el cuerpo de un deportista con discapacidad y que conozcan las adversidades a las que se enfrentan, pero que vean también que eso no les limita a la hora de hacer deporte". Y añade: "Es muy importante que a esta edad en la que se encuentran puedan familiarizarse y tener esta experiencia tan gratificante; ellos están encantados y es una experiencia única".