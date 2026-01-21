Marcella Cota, Día del Abrazo en Ibiza: “Abrazar es gratis y solo trae beneficios”

El Día Internacional del Abrazo se conmemora cada 21 de enero en todo el mundo y en Ibiza lo promueve Marcella Cota junto a Voluntaris d’Eivissa para no perder el contacto físico postpandemia y alegrar a quien lo reciba.

Este año se vive de una manera atipica, ya que se ve suspendido por el duelo nacional por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, “Lo sentimos muchísimo por todo lo ocurrido en los accidentes de trenes y respetamos totalmente el luto nacional, pero desde nuestra percepción es un motivo más para hacerlo. Justamente para arropar a la gente, abrazar y mostrar nuestra solidaridad con un abrazo. No hay mejor manera de acompañar que demostrando cariño y respeto por todo lo que ha pasado”, indica Cota sobre la conmemoración de este día, convocado en la plaza Enrique Fajarnés de Vila.

Una iniciativa que crece

Marcella reconoce que la suspensión se vivió con tristeza, especialmente porque se trata de un evento que, año tras año, convoca a más personas: “Para nosotros fue una gran tristeza, porque es un evento que crece cada vez más. La gente se da cuenta de que abrazar es importante, es gratis y genera muchísimos beneficios”. “Los beneficios son infinitos: disminuye el cortisol, ayuda a sacar a personas de la depresión, alivia el estrés, aumenta la inmunidad, eleva la autoestima y revitaliza desde adentro. Tiene beneficios mentales, emocionales y físicos”, remarca.

Además, añade un punto clave: “Estamos acostumbrados a dar abrazos de un segundo, pero cuando te quedas 15 o 20 segundos abrazando a una persona... eso resetea todo dentro de ti para mejor. Te eleva la autoestima. Es un abrazo sentido”.

Abrazar sin juicios

Una de las inicativas de este día es la de abrazar con los ojos vendados, una idea para romper barreras y prejuicios: “Propuse que la gente abrace sin juzgar. Las personas juzgan muchísimo. Si viene un mendigo o una persona sin dientes, muchas veces no les quieren abrazar. Entonces tuvimos la idea de usar bandas para tapar los ojos, con frases motivacionales, para no ver ni juzgar, y simplemente sentir”. "No hay prejuicios, solo beneficios" señala.

De esta manera, quienes participan pueden recibir varios abrazos sin saber de quién vienen.

Marcella Cota abraza a una persona en Ibiza / Vicent Mira

Emociones que salen a la luz

"Cada año salen más personas llorando, con lágrimas en los ojos. Llega gente triste y se va feliz. O estresada y se va más calma. El cambio emocional se siente”. “Mucha gente llora porque tiene emociones muy guardadas. No siempre tienen con quién hablar o expresar lo que les pasa. Entonces, al recibir uno o varios abrazos, la emoción acaba saliendo por algún lado. Y eso nos encanta”, destaca sobre las emociones que provoca el abrazo.

Por su parte, afirma que "las personas se muestran muy reacias a demostrar afecto. Aquí, en general, cuesta mucho, sobre todo cuando el abrazo dura más de cinco segundos. Se nota cómo la persona intenta soltarse, porque no estamos acostumbrados a dar ni a recibir un abrazo cariñoso”.

Por último, expresa un mensaje para quienes sienten resistencia al contacto físico: “Yo respeto la historia de vida de cada persona, pero abrazar es un regalo. Es gratis, como respirar, y solo trae beneficios". "Recomendamos abrazar más, abrazos sinceros, sin esperar nada a cambio, sin prejuicios ni interpretaciones. Solo abrazar y sentir”, remarca

El evento no se reprogramará porque el Día Internacional del Abrazo es este miércoles, por lo que Marcella, al enterarse, decidió estar presente igualmente en el lugar en el que estaban convocados los actos para acompañar a quienes no se enteraron de la suspensión: “El día es hoy, aquí y ahora. Yo hoy estoy aquí abrazando y conversando con la gente, para compensar un poquito"