Los pacientes del hospital de Ibiza esperan 103 días para una consulta con el especialista

La demora media para acceder a una consulta externa en el Hospital Can Misses se situó al cierre de 2025 en 103,1 días, según los datos del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Aunque esta cifra supone una reducción significativa respecto al año anterior, cuando la espera alcanzaba los 170,5 días, el tiempo de espera sigue superando los tres meses de media para los pacientes que requieren atención especializada.

El descenso de la demora media, que es de un 39,5%, se produce en un contexto de aumento de la actividad asistencial. Durante 2025, el hospital público ibicenco registró un total de 164.606 consultas externas, un 4,85% más que en 2024. El aumento fue especialmente notable en las primeras visitas, que se incrementaron en un 7,85% hasta alcanzar las 56.013 consultas.

La reducción de los tiempos de espera también se refleja en el número de personas en lista de espera. A finales de 2025 había 9.902 pacientes pendientes de una cita con el especialista, lo que representa un descenso del 31,46% respecto a las 14.447 personas que esperaban consulta un año antes. En el grupo de pacientes con esperas superiores a 60 días, la bajada fue del 42,4%, pasando de 10.065 a 5.791 personas.

El Área de Salud atribuye estos resultados al refuerzo de personal médico y al aumento de la actividad en consultas externas. En este sentido, el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, señala que «el esfuerzo realizado en la contratación de médicos durante 2025, junto con el compromiso de los profesionales del Hospital Can Misses, ha permitido incrementar la actividad y reducir las listas de espera en consultas».

Reducción del absentismo

Junto a la mejora de los indicadores de demora, también se ha registrado una reducción del absentismo. En 2025, el 6,5% de los pacientes no acudió a su cita, un punto porcentual menos que en 2024. En las primeras consultas, el porcentaje de incomparecencias se redujo del 9,6% al 8%, mientras que en las consultas sucesivas bajó del 6,4% al 5,7%.