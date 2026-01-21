Patrimonio
Comienza la reparación de la torre de defensa de Ibiza que sufrió desprendimientos por las danas
El monumento se encuentra en buen estado estructural, pero perdió parte de la mampostería
Redacción
Las lluvias torrenciales que arreciaron sobre Ibiza a finales de septiembre y en octubre afectaron a un elemento patrimonial tan emblemático como la torre de ses Portes, que vigilaba la llegada de navíos piratas desde el punto más meridional de la isla, entre las playas de ses Salines y es Cavallet. Afortunadamente, los daños no afectaron a la estabilidad de esta estructura defensiva construida en el siglo XVI, ya que se limitaron al desprendimiento de una parte de las piedras calcáreas que forman la mampostería.
El Consell de Ibiza ha anunciado este miércoles el inicio de las obras de reposición de todos los elementos que se desprendieron durante las danas del pasado otoño para garantizar su consolidación. Durante las primeras inspecciones efectuadas tras detectarse los desperfectos, los técnicos de Patrimonio de la institución ya advirtieron de que debía acometerse una intervención de urgencia, ya que existía un grave riesgo de que siguiera cayendo el resto del revestimiento.
Bien de Interés Cultural
Tras los desprendimientos, el Consell requirió a los propietarios, la empresa Ibifor, de Salinera Española, que repararan los desperfectos ocasionados en la torre. Aunque sea de propiedad privada, este monumento defensivo está protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural.
Así, Ibifor ya está ejecutando las obras a partir del proyecto de reposición aprobado por la Comisión Insular para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico y por el Ayuntamiento de Sant Josep. Además de esta intervención de urgencia, paralelamente se está redactando otro proyecto global para consolidar la totalidad de la torre, que se beneficiará de la línea de ayudas que ofrece el Consell para la rehabilitación de elementos patrimoniales de titularidad privada en Ibiza.
