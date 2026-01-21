El álbum
¿El coche más lento del ‘parking’?
Sin duda, era el que tenía más baba. Según explica un lector, la noche del 17 de enero uno de los coches estacionados en el ‘parking’ de los Multicines estaba lleno de caracoles que reptaban por la carrocería. Lo más curioso es la preferencia que mostraban los moluscos por este vehículo en concreto, porque en los demás no había ni uno solo.
