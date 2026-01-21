Tráfico
Cerrada la carretera de es Cubells a Cala Llentrisca por desprendimientos
El Ayuntamiento de Sant Josep trabaja para que la zona recupere la normalidad lo antes posible
La carretera que conecta es Cubells con Cala Llentrisca se ha cerrado al tráfico a causa de los desprendimientos provocados por las fuertes lluvias. La restricción se aplica a la circulación general y únicamente se permite el paso a los vecinos, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que transitan por la zona.
Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep, se han instalado carteles informativos, además de vallado y señalización específica para advertir del riesgo existente y delimitar el acceso. Con estas medidas se busca proteger tanto a los conductores como a los peatones ante posibles nuevos desprendimientos.
Desde el Consistorio señalan que continúan trabajando para asegurar la zona, con la supervisión de los puntos afectados y la coordinación de las actuaciones necesarias para restablecer las condiciones habituales “lo antes posible”.
El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía y ha recordado la importancia de respetar en todo momento las indicaciones y la señalización temporal colocada en el tramo afectado.
