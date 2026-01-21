Casi un centenar de ovejas muertas en Ibiza por ataques de perros desde 2021

Repasando las últimas ediciones del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) en busca de líneas de subvenciones para mantener la actividad y el paisaje rural en Ibiza, llama la atención observar que las ayudas no se limitan a la siembra de forraje y frutales o a la cría de ganado. El Consell de Ibiza también ofrece compensaciones por las muertes de ovejas y cabras debidas a los ataques de perros.

Habrá quien piense que se trata de casos aislados, pero se han multiplicado desde hace ya más de una década y acaban echando por tierra el esfuerzo de algunos ganaderos ibicencos. De hecho, no son pocos los que han decidido arrojar la toalla después de toparse con buena parte de su rebaño muerto o gravemente herido y ensangrentado.

"No es nada anecdótico, es la cruda realidad", subraya la veterinaria de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones (Fepira), Neus Costa. No se trata de ataques de jaurías o de ejemplares abandonados, sino que suelen ser mascotas sin atar que se escapan de algunas fincas o que sus dueños llevan a pasear por el campo. Aunque también pueden atacar a alguna cabra, la cabaña ovina es la más afectada por esta falta de control.

"Mucha gente se lleva a su perro suelto por el campo y piensa que lo conoce perfectamente y que lo puede controlar, pero se dan situaciones en las que uno no sabe cómo va a reaccionar el animal", detalla Costa. Uno de estos casos frecuentes se da cuando el can advierte la presencia de un rebaño y se deja llevar por un instinto desconocido para su dueño.

Como veterinaria, Costa se ha tenido que acostumbrar a que requieran sus servicios por estos ataques un par de veces al año, como mínimo. Aún recuerda el último al que asistió, poco antes de las fiestas de Navidad. «Eran seis ovejas. Una estaba muerta y otras tres las tuve que sacrificar por la gravedad de las heridas. Había otra que tenía lesiones menores, pero, en la mayoría de las ocasiones, una mordida pequeña acaba complicándose porque el perro le transmite muchas bacterias», precisa.

El registro

Desde el año 2021, el Consell de Ibiza ha concedido ayudas por un total de 95 ejemplares de ovejas o cabras muertas a causa de mordeduras de perros. Los ganaderos reciben una compensación de 75 euros por cada una de las cabezas. Además, los propietarios de los canes responsables se pueden enfrentar a multas de hasta 6.000 euros por estos ataques de sus mascotas.

En principio, toda la cabaña ovina y caprina de Balears tiene la obligación de estar inscrita en el Registro de explotaciones ganaderas. No obstante, se ha dado algún caso de propietarios que perdieron ovejas por algún ataque sin tenerlas registradas, por lo que no figuran en el listado ni han podido optar a subvenciones por sus ejemplares fallecidos.

Se da la circunstancia de que en 2024 no se solicitó ninguna de estas ayudas al Consell, pero fue un respiro pasajero para los ganaderos. El año pasado se reactivó el problema y dos explotaciones sufrieron sendas incursiones caninas, con un total de seis ejemplares muertos.

Los momentos más críticos se vivieron en 2023, con seis rebaños afectados y un total de 41 animales muertos. Dos años antes, en 2021, los perros acabaron con 40 cabezas de ganado, en unos ataques que fueron aún más graves porque se cebaron tan solo en dos fincas.

En muchos de estos casos, las explotaciones afectadas han sufrido más de una desgracia de estas características con pocos días de diferencia. "Siempre que me toca asistir en estos casos, aviso a la gente de que vaya con mucho cuidado. El perro ya sabe que allí puede encontrarse con ovejas y es muy probable que vuelva", advierte Costa.

Además de la muerte de los animales, la negligencia de los propietarios de estos perros ha acabado minando la moral de más de un ganadero ibicenco, tanto por las pérdidas económicas como por el impacto de ver a su rebaño desfigurado. «Es uno de tantos problemas que sufrimos, pero este ya ha provocado que mucha gente abandone», lamenta Costa.

El año negro de Formentera

Pese a la gravedad de este problema en Ibiza, está lejos de alcanzar las cotas que llegó a padecer Formentera años atrás. La menor de las Pitiüses no se ha librado de los ataques de perros, con algún que otro triste capítulo en los últimos años, pero en 2011 llegó a sufrir una auténtica masacre.

Aquel año, la Associació de Ramaders de la isla llegó a denunciar la muerte de más de un centenar de ovejas tras ataques de perros. Además, cabe tener en cuenta que, en no pocas ocasiones, se trata de hembras embarazadas y también se pierden las crías.