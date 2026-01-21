Carnaval en Ibiza: fecha, horario y recorrido de la rúa de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado la cuenta atrás para el Carnaval 2026, cuya rúa se celebrará el martes 17 de febrero y repartirá más de 8.000 euros en premios. Desde este martes ya están abiertas las inscripciones para participar en el desfile, que volverá a contar con cuatro categorías y varios premios especiales, según informa el Consistorio en una nota.

Las personas y agrupaciones interesadas en participar podrán inscribirse entre el 28 de enero y el 13 de febrero, tanto a través de la sede electrónica municipal como de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento. El Consistorio espera superar las cifras del año pasado, cuando el desfile contó con más de 1.000 participantes y alrededor de una veintena de comparsas.

La rúa dará comienzo el 17 de febrero a las 17 horas, aunque los participantes deberán concentrarse a las 16 horas en la zona del Hotel Aguas de Ibiza, punto de reunión habitual, donde se realizará la comprobación de requisitos y se establecerá el orden de salida.

Recorrido de la rúa de Carnaval de Santa Eulària. / A.D.S.E.

Recorrido

El desfile recorrerá la calle Salvador Camacho y continuará por César Puget Riquer, José Guasch Vich y Sant Jaume (actualmente en obras). Las carrozas finalizarán el recorrido en el paseo de s’Alamera, mientras que la entrega de premios tendrá lugar en la plaza de España, acompañada de música en directo a cargo del grupo Sandy Valley Band.

El Carnaval de Santa Eulària contará este año con cuatro categorías: comparsas escolares, comparsas de adultos (con más de cinco participantes), modalidad individual o grupo infantil (hasta cinco componentes con mayoría de menores de 15 años) y modalidad individual o grupo adulto (hasta cinco componentes con mayoría de mayores de 15 años).

Se repartirán 8.000 euros en premios. / ASE

Premios

En la categoría de comparsas escolares y de adultos, los premios serán de 1.200 euros para el primer clasificado, 800 euros para el segundo y 600 euros para el tercero. En las modalidades individuales o de grupos reducidos, tanto infantiles como de adultos, los premios oscilarán entre 50 y 150 euros.

Además, se otorgarán cinco premios especiales, compatibles con el resto de galardones: un premio a la sostenibilidad, a la mejor coreografía, a la originalidad y a la carroza más musical, dotados con 300 euros cada uno, así como un premio especial a la mejor carroza, con una cuantía de 850 euros. También se concederá un premio especial a la promoción de la historia y el patrimonio local, dotado con 300 euros.