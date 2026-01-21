Carnaval
Carnaval en Ibiza: fecha, horario y recorrido de la rúa de Santa Eulària
Las personas y agrupaciones interesadas en participar podrán inscribirse entre el 28 de enero y el 13 de febrero
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado la cuenta atrás para el Carnaval 2026, cuya rúa se celebrará el martes 17 de febrero y repartirá más de 8.000 euros en premios. Desde este martes ya están abiertas las inscripciones para participar en el desfile, que volverá a contar con cuatro categorías y varios premios especiales, según informa el Consistorio en una nota.
Las personas y agrupaciones interesadas en participar podrán inscribirse entre el 28 de enero y el 13 de febrero, tanto a través de la sede electrónica municipal como de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento. El Consistorio espera superar las cifras del año pasado, cuando el desfile contó con más de 1.000 participantes y alrededor de una veintena de comparsas.
La rúa dará comienzo el 17 de febrero a las 17 horas, aunque los participantes deberán concentrarse a las 16 horas en la zona del Hotel Aguas de Ibiza, punto de reunión habitual, donde se realizará la comprobación de requisitos y se establecerá el orden de salida.
Recorrido
El desfile recorrerá la calle Salvador Camacho y continuará por César Puget Riquer, José Guasch Vich y Sant Jaume (actualmente en obras). Las carrozas finalizarán el recorrido en el paseo de s’Alamera, mientras que la entrega de premios tendrá lugar en la plaza de España, acompañada de música en directo a cargo del grupo Sandy Valley Band.
El Carnaval de Santa Eulària contará este año con cuatro categorías: comparsas escolares, comparsas de adultos (con más de cinco participantes), modalidad individual o grupo infantil (hasta cinco componentes con mayoría de menores de 15 años) y modalidad individual o grupo adulto (hasta cinco componentes con mayoría de mayores de 15 años).
Premios
En la categoría de comparsas escolares y de adultos, los premios serán de 1.200 euros para el primer clasificado, 800 euros para el segundo y 600 euros para el tercero. En las modalidades individuales o de grupos reducidos, tanto infantiles como de adultos, los premios oscilarán entre 50 y 150 euros.
Además, se otorgarán cinco premios especiales, compatibles con el resto de galardones: un premio a la sostenibilidad, a la mejor coreografía, a la originalidad y a la carroza más musical, dotados con 300 euros cada uno, así como un premio especial a la mejor carroza, con una cuantía de 850 euros. También se concederá un premio especial a la promoción de la historia y el patrimonio local, dotado con 300 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza