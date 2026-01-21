"Caos" en los colegios e institutos de Ibiza: el augurio de SIAU por el adelanto a mayo de las oposiciones

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha vuelto a cargar contra la conselleria de Educación, a la que acusa de mantener un trato de “menosprecio” hacia el profesorado y, en especial, hacia los opositores y el personal interino en situación de fraude de ley.

Según el sindicato, la conselleria ha comunicado con apenas dos meses su decisión de adelantar las oposiciones al mes de mayo, sin planificación ni diálogo previo. Para SIAU, este cambio perjudica de forma directa a quienes se preparan las pruebas, al reducirles de manera importante el tiempo de estudio, y también a los centros educativos, que —sostienen— se verán inmersos en un “caos” organizativo. El sindicato advierte de que los exámenes coincidirán con el final de curso: pruebas finales, sesiones de evaluación y actividades propias de los últimos meses lectivos, lo que, a su juicio, afectará al funcionamiento habitual de los colegios e institutos y, en consecuencia, a la atención del alumnado.

La conselleria defiende que el cambio busca blindar el inicio de curso. El conseller fue taxativo al explicar que la prioridad absoluta de su departamento es la eficiencia administrativa y la conciliación de los docentes. Según ha detallado, la propuesta sitúa el inicio de las oposiciones en los días 9 y 10 de mayo. El motivo principal —ha dicho— es puramente logístico: finalizar todo el proceso de examen antes de que acabe junio para dedicar el mes de julio íntegramente a las adjudicaciones de plazas y a los trámites de interinos.

SIAU rechaza que el adelanto se aplique este año y también que se convierta en una medida habitual en cursos posteriores. En este punto, marca distancias con otros sindicatos que, según indica, han pedido consolidar el cambio de calendario para el próximo curso. Su postura, remarcan, es “clara”: no debería implantarse ni ahora ni en el futuro.

Crítica a la formación de los tribunales

El sindicato también critica otra decisión que considera especialmente grave: permitir que hasta un 75% de los miembros de los tribunales de las oposiciones sean voluntarios. A su entender, esto abre la puerta al "clientelismo", incrementa las sospechas de “amiguismo” y puede generar situaciones en las que preparadores de opositores terminen evaluando a su propio alumnado. SIAU sostiene que, si el modelo ya arrastraba problemas de objetividad, este cambio aumentará la subjetividad y recuerda que año tras año se denuncian irregularidades y relaciones personales entre tribunales y aspirantes sin que, aseguran, se adopten medidas eficaces para garantizar procesos plenamente transparentes.

Más allá del calendario y de la composición de los tribunales, SIAU cuestiona el propio sistema de acceso, al que califica de “engaño” por basarse en un modelo memorístico que considera anticuado y alejado de los enfoques pedagógicos actuales. En este sentido, reclama una reforma profunda del sistema de oposiciones, adaptada a la realidad educativa y apoyada en criterios que sean “objetivos, justos y transparentes”.

Los interinos "en fraude de ley"

En paralelo, el sindicato vuelve a poner el foco en la situación de los interinos en fraude de ley, que describe como insostenible. Denuncia que se les niegan derechos laborales que, según afirma, instituciones europeas han pedido reconocer, como la fijeza, y que se les mantiene en una precariedad continuada que provoca desgaste y desafección hacia la profesión. SIAU añade que las listas de interinos están “prácticamente vacías” y lo relaciona con unas condiciones laborales marcadas, según su versión, por la inseguridad permanente y el trato administrativo que consideran inaceptable.

Por último, SIAU sostiene que las plazas de oposición propuestas no se ajustan a la realidad de las plantillas orgánicas y asegura que, tras revisarlas, “no cuadran”. Mantener esas cifras, advierte, tendría consecuencias negativas tanto para funcionarios de carrera que aún no han podido volver a su isla o siguen en expectativa, como para quienes obtengan plaza en el futuro, al generar —según el sindicato— una inestabilidad prolongada.

SIAU concluye que este escenario terminará repercutiendo de nuevo en el alumnado, no por responsabilidad del profesorado, sino por la gestión de la Conselleria. Por ello, exige una rectificación inmediata, una planificación “seria y respetuosa” y un cambio de rumbo en las políticas educativas en Baleares, reclamando “dignidad, estabilidad y respeto” para el colectivo docente y “rigor y responsabilidad” para la educación pública.