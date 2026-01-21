La campaña que revela la riqueza de Ibiza en los alimentos ecológicos: "Las cosas son como son"

Ibiza vuelve a situarse en el centro del mapa agroalimentario balear como ejemplo de la riqueza y diversidad de la producción ecológica en las islas. Más allá de su imagen turística, la isla forma parte activa de una nueva campaña que pone el foco en el trabajo del campo, en los productores locales y en la autenticidad de los alimentos que llegan al consumidor con certificación oficial.

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (Cbpae) ha presentado su nueva campaña de comunicación bajo el lema 'Les coses són com són', una iniciativa audiovisual protagonizada por productores ecológicos reales y rodada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El mensaje es claro: si un producto lleva el sello del Cbpae, está certificado y es ecológico.

La campaña se compone de tres spots para televisión y redes sociales, además de cuñas de radio y un amplio despliegue digital. Su objetivo es visibilizar la diversidad del campo balear y reforzar el valor de la certificación ecológica como garantía de calidad, autenticidad y confianza para el consumidor.

Un rodaje que muestra la diversidad real del territorio

Según explica el Cbpae, el rodaje en las cuatro islas busca mostrar "la diversidad real del territorio, de los productos y de las personas que trabajan la tierra". La idea creativa parte de un principio que la entidad quiere poner en primer plano: la certificación importa y permite identificar de forma fiable los alimentos ecológicos en un mercado cada vez más amplio y complejo.

El director técnico del Cbpae, Jeroni Vera, insiste en que el sello ecológico no debe entenderse como un simple requisito administrativo. "No es un mero trámite: es una garantía. Queremos poner el foco en lo esencial: un producto auténtico, ecológico y producido por productores reales, en el que el consumidor pueda confiar", señala.

Desde la agencia La Nave Nodriza, responsable de la creatividad y la producción, explican que el tono de la campaña es directo y sin artificios, con un mensaje unificado pese a la diversidad de la producción en las islas. "Productores, producto y origen. Cuatro islas, una gran diversidad, pero un solo mensaje claro: las cosas como son", resumen.

El Cbpae recuerda, además, que detrás de la certificación ecológica hay prácticas vinculadas a la salud, la protección del suelo, la biodiversidad y el bienestar animal. Valores que la campaña busca acercar al público a través de testimonios reales y escenarios cotidianos del campo balear, reforzando así el reconocimiento del sello ecológico y facilitando que los consumidores identifiquen con claridad los productos certificados en Baleares.