El Ayuntamiento de Ibiza estudia cómo reparar la pasarela de Talamanca: "No se puede mantener como está ahora"

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha explicado que están estudiando la mejor manera de arreglar la pasarela de Talamanca, de nuevo arrasada por el temporal 'Harry'. Sin querer atarse a una fecha concreta, ha avanzado que la reparación estará completada con total seguridad "antes de verano".

"Primero se va a elaborar un estudio para decidir cómo hacerla porque, estructuralmente, no se puede mantener como está ahora. Será un tiempo seguro (hasta su arreglo), pero esperamos que sea el menor tiempo posible. Antes de veranto estará lista seguro. Hay que hacerlo bien para que todo el mundo pueda disfrutar de la playa", ha valorado Grivé tras el paso por Ibiza de 'Harry', que ha provocado numerosos incidentes, aunque ninguno de gravedad.

Además, ha recordado que "la pasarela ya tenía problemas estructurales" tras el paso del anterior temporal hace unas semanas. "Ahora el mar ha entrado cinco metros más para adentro y eso ha arrastrado toda la arena, que habrá que rellenar de alguna manera, a pesar de que disponemos de la barrera de posidonia, que sirve para eso. Debemos esperar a que repose y ver cómo volvemos a la normalidad. Se ha de hacer bien, cumpliendo con todo lo que toca, pero hay que recuperar la playa", ha comentado.

Recado a Demarcación de Costas

En cualquier caso, el edil ha subrayado que "todo lo que se hace en la costa necesita el permiso de Demarcación de Costas", organismo integrado en el Ministerio de Transición Ecológica. "Y al final siempre son los que frenan y ralentizan todas las actuaciones que se deben hacer en la costa", ha lamentado.

Después de las dos danas otoñales que ahogaron Ibiza y pusieron al límite todas sus armas para luchar contra las inundaciones, desde el ayuntamiento celebran que ahora "ha funcionado muy bien todo el sistema de drenaje". "Hemos tenido dos días de lluvia intensa. Obviamente no es comparable a las danas, pero sí es cierto que gracias a las mejoras que hemos hecho en la ciudad no ha habido un impacto significativo", ha finalizado.