Alumnos de Ibiza a Javi Soto, atleta paralímpico: "Con ese murmullo constante que escuchas, ¿te duele la cabeza?"

"A la hora de escalar una montaña, nunca se llega solo a la cima, siempre se va en equipo", declara el exatleta Javi Soto en la octava y última 'Jornada Paralímpica' en el colegio Mestral. El programa de Deporte Inclusivo en la Escuela, impulsado por el Consell Insular de Ibiza en colaboración con la Fundación Sanitas, permite que el alumnado aprenda, de primera mano, a entender cómo funciona el deporte con una discapacidad. Aunque ya no es una palabra muy en boga: "Ojalá la palabra discapacidad no existiera", anuncia Soto, que sólo oye un 2% ayudado con audífonos, durante la ponencia que inicia este miércoles por la mañana.

La ponencia de Javi

El exatleta y ahora profesor de universidad inicia la ponencia enseñando a los alumnos diferentes formas de comunicación y las muestra de manera muy clara: primero, haciendo uso de la lengua de signos, después habla con su propia voz y finalmente, presenta a su intérprete, Chema Criado.

Explica que el deporte inclusivo como "permite compartir la práctica deportiva para personas con o sin discapacidad". Y pone el ejemplo jugar al baloncesto en silla de ruedas y les pregunta si serían capaces de meter un triple en esa situación. Muchos alumnos afirman enérgicamente que sí, mientras otros niegan con la cabeza. Javi Soto los anima en todo momento a creer que sí que podrían y les insiste que no todo son desventajas. Dice haber desarrollado "otros sentidos más de la cuenta" a causa de su falta de audición: "Soy como Superman", dice provocando la risa de los alumnos.

Explica su trayectoria deportiva hasta llegar al punto en el que tuvo que elegir entre el fútbol y el atletismo. "¿Qué preferís, fútbol o atletismo?", pregunta, y los alumnos braman "¡fútbol!", “¡atletismo!”. Entonces, les confiesa que eligió el atletismo porque es un deporte puede "adaptar mejor alrededor de los estudios". A día de hoy, aún corre para hacer ejercicio: "Esta mañana me he despertado a las seis de la mañana para ir a correr por el puerto", desvela a los alumnos.

Un misterio resuelto

También les cuenta una anécdota sobre un profesor que se esforzó mucho en hacerse entender, pero que él no era capaz de comprenderle. Y pregunta a los alumnos si se imaginan alguna razón para ello. Tras muchos intentos sin acertar, un niño le contesta que el profesor "llevaba bigote". Javi Soto se sorprende y confirma que "el bigote era muy grande y no se veía nada", en relación a sus labios, cuando hablaba: "He dado doscientas o más conferencias y nadie jamás había sido capaz de decírmelo, menos tú", le indica al joven espabilado.

"Ojalá la palabra discapacidad no existiera, desapareciera", reitera en la charla. "Cada uno tiene sus capacidades y hay que aprovecharlas al máximo". E insiste en que para poder comunicarse con una persona sorda solo hay que "hablar despacio, vocalizar, eso más que suficiente".

Acaba la charla comentando: "A la hora de escalar una montaña nunca se llega solo a la cima, siempre se va en equipo". Una frase para explicar que ha llegado tan lejos gracias a quienes le han apoyado y ayudado. "Valores como la superación, el trabajo en equipo y la constancia durante las prácticas. No hay límites, con eso se puede conseguir todo", insiste a los alumnos.

Las preguntas de los más pequeños

Entre ellos, durante la charla, han surgido dudas: "¿Escuchas lo que dices?", "¿cómo os dan la salida para empezar la carrera?", "¿alguna vez has tenido un problema con el tendón de Aquiles?", "te sientes más cómodo con los audífonos puestos o quitados?". E incluso, "¿con ese murmullo constante que escuchas, te duele la cabeza?". Javi Soto contesta a todas con soltura. Y ante la última, sonríe y dice: "Sí, pero me quito los audífonos y ya está".

Javi Soto hablando con Chema Criado durante la jornada paralímpica / J.A. Riera

Javi Soto y Chema Criado

El exatleta, tras la ponencia, confiesa que en su momento "pensaban que sería una utopía que yo fuera profesor de la universidad y algunos alumnos se sorprenden al principio" debido a su pérdida de audición. Añade, no obstante, que hoy en día tiene a su disposición varias herramientas que pide a la unidad de accesibilidad de su universidad. Quiere que los alumnos "sientan qué es eso de la discapacidad, que sepan qué pasa si no ves, si no puedes caminar bien". Quiere que sepan "usar esas técnicas, prestar atención o prestar otra serie de ayudas en una sociedad más inclusiva".

Chema Criado y Javi Soto llevan trabajando juntos 20 años. Criado confirma que acude habitualmente a las charlas y el exatleta apunta que "es el primer intérprete con el que se entiende totalmente". Añade que visita mucho Ibiza, isla en la que, "curiosamente", es donde más deporte inclusivo ha visto. "Otros deportistas paralímpicos se han movido hasta aquí para este tipo de jornadas", concluye.