Alquiler turístico ilegal en Ibiza: Airbnb ya no es el enemigo

“Es de inteligentes buscar sinergias entre el sector público y el sector privado para atacar lo que está al margen de la ley”, ha subrayado este miércoles Jaume Bauzà, conseller balear de Turismo, durante la mesa redonda (en realidad, la mesa era cuadrada) titulada finalmente (ha llegado a tener varios títulos) 'Hacia un modelo de turismo de calidad y sostenible', celebrada en el ágora del estand de Balears en la feria turística de Madrid, Fitur. Entre los ponentes, además de Bauzà, el conseller ibicenco de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan; el titular de Turismo de Mallorca, Guillem Ginard, y la directora de asuntos públicos de Airbnb para España y Portugal, Sara Rodríguez Marín. Es decir, enemigos irreconciliables hasta hace pocos años pero que desde el pasado año son colaboradores intensos.

Un encuentro de guante blanco, con el pacto mutuo de no agresión tras tantos logros logrados el pasado año. Para Bauzà, por ejemplo, ha merecido la pena, pues los resultados conseguidos por la colaboración entre las administraciones públicas de Balears, especialmente de Ibiza, y la plataforma online Airbnb “son muy notorios” y dan respuesta a lo que “pide la ciudadanía, que es hacer cumplir la ley y velar por quienes la cumplen”. Esa cooperación “lo favorece”, afirma el conseller, que es cuando indica: “Es de inteligentes buscar sinergias entre lo público y lo privado para atacar lo que está al margen de la ley. El enemigo, indica Bauzà, “no es el turista, sino quien contrata un alojamiento ilegal”.

Airbnb: 2025, un año decisivo

Sara Rodríguez Marín coincide en que “funcionan bien las colaboraciones público privadas”, tal como ha comprobado durante su estrecha cooperación con Ibiza. Eso sí, “no son sencillas”. Para Airbnb, 2025 fue un año decisivo para cambiar su política sobre la oferta ilegal. No le quedaba otra porque se le echaban encima, como lobos, desde todas las administraciones, incluso la estatal: “Fue un año de cambio y de compromiso en el que dimos un paso adelante con el cumplimiento normativo y también para ayudar a los anfitriones a cumplir la normativa”.

A juicio de la directora de asuntos públicos de Airbnb para España y Portugal, “ha funcionado muy bien con el Consell de Ibiza: todo empezó con protocolos, tras mucho diálogo”. En la balanza positiva, Rodríguez incluye que Airbnb se haya introducido en el ecosistema turístico: “Ahora nos sentamos junto al sector” en sus mesas sectoriales. “Ahí -manifiesta Rodríguez- reside la clave: la confianza y el trabajo a lo largo del tiempo. Han sido muchos meses de trabajo”.

Entre los retos que la plataforma se fija está el de “seguir colaborando y exportar este aprendizaje” a la relación con otras administraciones públicas allende Balears. Y ojo, pues por lo que cuenta, Airbnb quiere “ayudar” en la desestacionalización.

El conseller de Ibiza, isla pionera en intentar poner coto a la oferta ilegal de viviendas turísticas, tiene “la convicción de que la única opción” para solucionar este colosal problema es “la colaboración público-privada”. “Para un político -explica- es fácil enfrentar a colectivos: plataformas contra el alojamiento legal, por ejemplo. Es muy fácil enfrentar, pero no lo es tanto confrontar, que es lo que hicimos: colaborar con las plataformas, que entendieran que debían hablar con nosotros, con los reguladores”.

De parias a formar parte del ecosistema turístico

A las plataformas tampoco les ha ido tan mal, pues, como reconoce Sara Rodríguez, ya forman parte del ecosistema turístico, mientras que antes eran unos parias: “Integramos a las plataformas no como con un enemigo, sino con empresas que trabajaban con el sector”, según Mariano Juan.

En términos más políticos, y en referencia a las críticas de la izquierda, Juan señala que “muchos quieren culpar al sector legal de lo que procede del ilegal. Primero hay que quitar el ruido, luego ya hablaremos del sector legal. No son los pecados del sector legal”. Y recuerda al respecto lo dicho por el presidente del Consell, Vicent Marí: “El turismo no se cuestiona, se gestiona”.

El nuevo conseller de Turismo de Mallorca, por su parte, reitera que “la colaboración con las plataformas online es esencial”. Si no la hay, esa lucha “no es eficiente”. A su juicio, “no se trata de señalar a nadie ni de tener como objetivo imponer sanciones, sino de ordenar el destino”, pues la actividad ilícita “distorsiona el mercado y crea agravios comparativos que afectan a la convivencia vecinal, al derecho a la vivienda de los residentes, a la competencia de operadores que cumplen con la ley y al cumplimiento fiscal y normativo”.

Para Ginard, “la picaresca cabalga muy deprisa, más que la capacidad de adaptación que tienen las administraciones públicas”. Es decir, los piratas siempre encuentran algún recoveco para seguir actuando al margen de la ley y de la sociedad.