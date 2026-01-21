Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alquila un piso por 2500 euros y le llueven las críticas en redes sociales

El anuncio detalla que el inmueble estaba recién reformado

La indignación inmobiliaria parece que empieza a despertar a causa de los precios elevados de y las condiciones inhumanas. El último caso en Ibiza ha sido con el anuncio de un alquiler de 2.500 euros por un piso de dos habitaciones.

