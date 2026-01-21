Cómo ahorrar dinero en la tasa de basuras de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto el periodo de solicitudes, que se prolongará hasta el 31 de marzo, para poder optar a las bonificaciones sobre la tasa de recogida de residuos, según ha informado en una nota el Consistorio. Las reducciones van desde el 30% para los particulares que realicen compostaje de la materia orgánica y 50 euros para los que acrediten 15 tiques de la Red Insular de Deixalleries hasta el 50% para las familias numerosas y monoparentales. Además, el descuento para jubilados, pensionistas y aquellos que cumplan con requisitos establecidos de ingresos oscila entre el 50 y el 100%.

Para las actividades económicas, que deben estar registradas en el Ayuntamiento como productores singulares, también se establecen tasas diferenciadas en función del volumen de contenedores destinados a la separación en origen respecto al total de contenedores. Estas bonificaciones varían según el porcentaje de contenerización de cada empresa, pudiendo llegar a un descuento del 40% sobre el total. Las empresas también pueden sumar a esta bonificación un descuento por realizar compostaje de toda la materia orgánica generada en sus actividades, tanto restos de cocina como de jardinería.

Beneficiados

El pasado año 2025 se bonificó a 212 empresas y 61 usuarios particulares. El importe en concepto de estos descuentos supuso un total de 361.692 euros. "La aplicación de estos incentivos fiscales ha contribuido a mejorar de forma significativa la recogida selectiva de residuos por parte de los productores singulares, alcanzando en 2025 un porcentaje medio del 55,88%", según el Ayuntamiento.

El Consistorio ha destacado que este resultado cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, durante el mes de agosto, tradicionalmente uno de los periodos con mayor carga de trabajo, la recogida selectiva llegó al 63%, lo que pone de manifiesto el impacto positivo de estas medidas incluso en los momentos de mayor actividad.

Los interesados deben presentar la solicitud mediante instancia general por registro de entrada. Las empresas deben presentar una declaración responsable, indicando el número y el volumen de contenedores del que disponen de cada fracción, de acuerdo con el modelo de solicitud de la página web.