Adiós Valentino, un genio que fue un amante de Ibiza y Formentera

Valentino Garavani, el emperador de la moda italiana, ha fallecido en Roma a los 93 años. Fue un amante de las islas Pitiusas. Y durante muchos veranos navegó en el muy elegante barco, de 47 metros de eslora, ‘TMBlueOne’ (T por su madre Teresa y M por Mauro, su padre) valorado en unos 13 millones de euros.

Yo lo conocí en Nueva York en un evento organizado por Andy Warhol, en los años 70. Y la primera vez que viajó en su barco a Ibiza fue en 1988. Me pidieron que organizase una cena en el restaurante Las Dos Lunas. Con él viajaban su socio e inseparable amigo Giancarlo Giametti, la condesa Marina Cicogna, el famoso bailarín Mijail Baryshnikov, y Vladislav Doronin, que alquiló, con Naomi Campbell, la impresionante casa Can Embarcador, en Platges de Comte, y que años más tarde la compró a Mimmo Ferretti.

El yate se averió en Palma de Mallorca y tuve que cancelar la cena y volar a Palma. En el barco me encontré a Los del Río cantándole a Valentino, a Plácido Domingo, Alfonso y Marisa de Borbón, el príncipe Zourab Tchkotoua y su esposa Marieta Salas, la condesa Marina Cicogna y el bailarín Mikhail Baryshnikov.

Ya en Ibiza Valentino pudo cenar en Las Dos Lunas, varias veces, y me invitó a comer y a navegar en su muy elegante barco, decorado por el genial Peter Marino. Y siempre me encontraba con algún personaje famoso. Recuerdo a dos amigos míos, con casa en Ibiza, el diseñador Jacopo Etro y la recientemente fallecida condesa de Ribes. Y siempre le acompañó, en muchos viajes, su queridísima Naty Abascal.

El siguiente verano la condesa Jacqueline de Ribes le contó a Valentino que yo vivía a la luz de muchas velas, en la preciosa casa payesa Can Colomar. Esa casa que alquilé para pasar treinta y cinco veranos, no tenía ni electricidad ni agua corriente.

Valentino quiso conocer la casa y lo invité a cenar una noche, con Giancarlo Giametti, Naty Abascal, que iba en el barco con ellos, la princesa María Gabriela de Saboya, el arquitecto Ricardo Bofill, con su pareja Marta Vilallonga, y la condesa de Ribes. A Valentino lo de “vivir a la luz de las velas” no le había quedado muy claro. Al girarse en la silla derramó un vaso de agua sobre su camisa y me preguntó: ¿Tienes una plancha? Y yo le contesté: «Sí. Ahora te traigo un cordero y te lo pongo encima».

Al día siguiente lo llevé a la inauguración que organicé del anticuario Sabama, y fue con Naty Abascal, entonces duquesa de Feria.

Otro verano llegó con sus adorados cinco perros carlinos. Y, antes de subir al barco, un mayordomo les lavaba siempre las pezuñas en un balde lleno de agua con detergente.

En las fiestas Flower de Pacha

Lo llevé una noche a conocer Pacha. Y le gustó. Y cuando a la discoteca Space se podía ir por las tardes, lo llevé a la sala vip. Y fue acompañado por los niños Anthony y Sean, hijos de su colaborador Carlos Souza y Charlene Shorto. La sala estaba a tope de gente mirando al dj. De repente un italiano se giró, nos vio y gritó ¡Valentino! Y todos se giraron y gritaron ¡Valentino! Muchas veces. Y se emocionó. También estuvo en la fiesta La Troya, en el KU. Pero lo que más le gustó fueron mis fiestas Flower Power Vip de Pacha.

En 1910 asistió por primera vez con Naty y salimos en muchas revistas, periódicos y televisiones.

Y en la última Flower Power Vip, del año 2015, posó en el photocall con Anne Hataway, Jon Kortajarena, y Giancarlo Giametti.

Valentino me invitó a importantes eventos como el espectacular 30 aniversario de su marca, en Roma, donde me presentó a Elisabeth Taylor. Y saludé a Ivana Trump y a Gina Lollobrigida, a quienes conocí en Nueva York.

Nos vimos en Madrid durante los tres días dedicados al cumpleaños de su socio Giancarlo. Y, en Valencia, en la presentación de la ópera La Traviata, producida por él y Giametti, a la que asistieron la reina Sofía y muchos famosos, el año 2017.

Fue un creador fantástico y hay que ver el documental ‘Valentino: El último Emperador’. Su funeral tendrá lugar el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma.

Descanse en paz. El mundo no le olvidará.