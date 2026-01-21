Más de 16.000 euros por una semana: este es el alojamiento más caro de Semana Santa en Ibiza

Pasar la Semana Santa en Ibiza vuelve a ser sinónimo de precios elevados, pero algunos alojamientos llevan esa realidad a otro nivel. Una búsqueda realizada en Airbnb para estancias comprendidas entre el 30 de marzo y el 6 de abril revela que el alojamiento más caro disponible en la isla durante esas fechas supera los 16.000 euros por una sola semana.

El primer puesto lo ocupa Can Cucó, una villa situada en el sur de Ibiza. "Se trata de una propiedad conocida como una de las llamadas 'casas de 5 minutos', ya que se encuentra a escasa distancia de la ciudad de Ibiza, del aeropuerto, de algunas de las playas más demandadas y de las principales zonas de ocio nocturno", indica el anuncio.

Anuncio de Can Cucó en Airbnb / AIRBNB

La villa cuenta con 10 dormitorios dobles, 9 baños, una piscina de grandes dimensiones y una parcela privada de 8.000 metros cuadrados totalmente vallados. A la vivienda principal se suma una casita independiente con tres dormitorios adicionales y dos cocinas. El precio de esta estancia durante Semana Santa asciende a 16.134 euros, lo que la convierte en la opción más cara detectada en la plataforma para esas fechas.

Can Cucó destaca también por su enfoque ecológico, al estar alimentada al 100 % por energía solar y disponer de sistemas para reducir el impacto ambiental, como agua potable sin plástico o puntos de carga para vehículos eléctricos. La propiedad incluye servicios como limpieza diaria, aire acondicionado en todas las estancias, seguridad privada, zonas exteriores de gran tamaño y licencia turística en vigor.

El segundo puesto: ultralujo en Ibiza por 15.313 euros

En segundo lugar aparece Villa Mediterranean, con un precio de 15.313 euros por la misma semana. Esta propiedad forma parte de una cartera de alquileres de ultralujo y se encuentra dentro de una comunidad cerrada con acceso restringido. Entre sus servicios se incluyen spa con baño turco, chef para los desayunos diarios, limpieza y vistas panorámicas al entorno natural, lo que la sitúa entre las opciones más exclusivas del mercado vacacional ibicenco.

Anuncio de Villa Mediterranean en Aribnb. / Airbnb

El tercer puesto del ranking lo ocupa Can Geisha, con un precio sensiblemente inferior pero aún elevado: 7.500 euros por la semana completa. Aunque queda lejos de las dos primeras cifras, sigue reflejando el alto coste del alojamiento turístico en Ibiza incluso fuera de la temporada alta de verano.