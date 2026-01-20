Vuelve el Festival del Humor a Santa Eulària con "grandes nombres"

El Ayuntamiento de Santa Eulària anuncia una nueva edición del Festival del Humor de Santa Eulària, que, con motivo de las fiestas de del municipio, se celebrará del 20 al 22 de febrero de 2026. La programación reúne a cinco cómicos divididos en cuatro espectáculos que están "pensados para todos los públicos." A partir de este martes, están abiertas las inscripciones para asistir las programaciones.

La programación

El viernes 20 de febrero a las 21 horas está programado el inicio del festival con el espectáculo 'Padres imperfectos' que protagonizarán Álex Salaberri y José Boto. Este show está "cargado de improvisación y participación del público", y "ambos cómicos abordan la crianza de los hijos desde una mirada alejada de los modelos idealizados. El espectáculo combina monólogo, juegos interactivos y humor familiar, invitando al público a reflexionar, entre risas, sobre lo poco que a veces conocemos a nuestros propios hijos", informan desde el Ayuntamiento.

El sábado 21 de febrero hay previstas dos actuaciones. A las 20 horas en el Teatre España está programada 'Todo cambia 2.0', de Luís Larrodera, que traerá "un monólogo cercano y muy participativo en el que reflexiona, con grandes dosis de humor, sobre los cambios de la vida cotidiana, el paso del tiempo y la evolución de las costumbres, contraponiendo lo analógico y lo digital". El mismo día y a la misma hora, en el Centre Cultural de Jesús, está prevista la actuación de Rubén García en 'Trilogía', donde reunirá "lo mejor de sus tres anteriores monólogos en una versión renovada, con un humor directo, actual y absurdo que repasa la actualidad, los haters, los privilegios y su nueva vida en Mallorca".

El festival está planeado que lo cierre el humorista Wilbur el domingo 22 de febrero a las 19 horas con su espectáculo 'Piensa en Wilbur'. Desde el Ayuntamiento señalan que se trata de "una sorprendente propuesta que fusiona humor físico, acrobacias y riesgo, con un estilo muy visual y un lenguaje corporal extremo" y añaden que Wilbur "construye un show único" y de situaciones "aparentemente imposibles".