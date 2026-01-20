El Ayuntamiento de Ibiza protegerá la red para frenar los cortes de agua en Platja d’en Bossa

Los vecinos que residen en las viviendas más cercanas al mar en una zona concreta de Platja d’en Bossa se han quedado sin agua en cuatro ocasiones durante el último mes y medio. La última fue el pasado viernes y Aqualia reconoció que se produjeron varias roturas por la construcción del nuevo tanque de tormentas en la calle Fray Luis de León y el exceso de caudal propio del invierno.

Desde la concesionaria señalaron que tratarían de solventar este problema, para lo que está previsto instalar un mallado en la red: «En esta zona no hay varios circuitos de agua paralelos para llegar a las mismas viviendas», explicaron ayer desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Tuberías secundarias

Esta situación, indican, afecta «a muy pocas viviendas de un par de calles de la zona que se llama fondo de saco». Esto significa que cuando se produce una rotura o hay un problema en alguna de las canalizaciones, se corta el suministro a todos estos hogares. Con la instalación del mallado, habrá una tubería secundaria que permitirá que se siga prestando el suministro, apuntan.

Asimismo, aclaran que de las últimas averías solo una es «achacable a la obra» y fue por la antigüedad de la canalización, compuesta de tubos de fibrocemento, un material «que es muy rígido» y en el que tienden a producirse roturas cuando vibra el terreno por el paso de una máquina pesada.

Por otro lado, señalan que el resto de averías «son ordinarias» y se resolvieron «en el día».

El Consistorio relaciona este problema con la «falta de inversión durante tantos años» en los que la concesión del servicio de suministro de agua y saneamiento de la ciudad funcionó a través de diversas prórrogas. El pasado diciembre, la gestión del agua en Ibiza se adjudicó a Aqualia, por lo que Vila recuerda que la empresa «ya está preparada para hacer nuevas inversiones en la red».

Avanzan además que una vez que se realicen los cambios y se finalice el tanque de tormentas en mayo, «se va a notar muchísimo».