Vicky Ferrazzano, paciente de cáncer en Ibiza: "Gracias a la investigación, sigo con vida"

Tres cánceres linfáticos, uno de mama, un trasplante de células madre y, ahora, una metástasis en el hígado. A sus 80 años, Vicky Ferrazzano, natural de Sevilla, se encuentra, por quinta vez, inmersa en un tratamiento para superar un cáncer. Su historia de supervivencia la ha llevado a aparecer en la página del mes de diciembre del calendario de 2026 de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, junto a otras siete colaboradoras de la entidad que viven, o han vivido, una situación similar.

A pesar del delicado estado de salud de Ferrazzano y de la constante carrera de obstáculos, no pierde la sonrisa en ningún momento y se siente una afortunada: "Gracias a la investigación y a Dios, aunque todavía no estoy curada, sigo como estoy, con vida".

La historia de Ferrazzano está ligada al cáncer desde hace un cuarto de siglo. Aunque ya relató su experiencia en una entrevista concedida a Diario de Ibiza el 19 de octubre de 2022, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, explica ahora, sin tapujos, cómo ha evolucionado su vida, con enorme gratitud: "¿Te parece poco que siga aquí?", responde con gran felicidad.

"Sin investigación no hay cura"

Por otro lado, Ferrazzano destaca la relevancia de invertir en la investigación del cáncer: "Sin investigación no hay cura", una idea que repite en dos ocasiones para enfatizar su importancia y agrega: "Es algo sumamente importante".

Cabe destacar que la Asociación Elena Torres nació en el año 2015 y que su principal objetivo es lograr la máxima recaudación posible para la investigación en el campo de la detección precoz del cáncer. La entidad pitiusa deposita gran parte de sus esperanzas en los fondos obtenidos a través de la venta de sus calendarios solidarios. Este año, en su octava edición, se bate un récord al superarse, por primera vez, la barrera de los 40.000 euros. Por ello, subraya con tono firme que "todo este dinero irá destinado a la investigación que financian a cargo de la doctora Priscila Monteiro".

Al margen de la investigación, también explica el motivo que la impulsó a participar en el proyecto: "Tanto mis compañeras como yo queríamos ayudar al prójimo y echar una mano en todo lo posible. Al final, estamos detrás de la Asociación y nos encargamos de proponer y ejecutar las ideas e iniciativas que surgen de nuestras charlas y reuniones".

La historia de Ferrazzano, plasmada en el libro '12 vidas by Tanit'

Ferrazzano está a la cabeza de las colaboradoras en este proyecto solidario. Prueba de ello son los gestos de sus compañeras, que la señalan, sin dudar un instante, como la responsable de hablar con la prensa. Lejos de amedrentarse ante la grabadora, se pone a relatar, después de responder una breve llamada telefónica, con total tranquilidad su historia de superación y ejerce de portavoz del grupo: "Hoy [martes 20 de enero] no han podido acudir dos de las colaboradoras, pero a todas, de una manera u otra, nos toca muy de cerca este tipo de enfermedad. De hecho, seis han padecido algún tipo de cáncer y han tenido la suerte de superarlo".

La historia de superación de Ferrazzano la llevó a protagonizar, con otras mujeres, el libro '12 vidas by Tanit', presentado en el centro cultural de Can Ventosa a finales de junio de 2025. En él se narran las historias de doce supervivientes de algún tipo de cáncer. "Cada una de nosotras explica su ejercicio de fe", recuerda Ferrazzano, que protagoniza esta obra junto a Charo Ruiz, Lorena Giavalisco, Magdalena Águila Ávila, Marga Ribas, Teresa Cardona Torres, Laura Setaro, Lourdes López, Antonia Marí Clapés, Roseta Montenegro, Paqui García y Nidia Izquierdo.

A sus 80 años, Ferrazzano demuestra que aún tiene cuerda para rato, y sus ganas de luchar y ayudar, de la mano de su colaboración con la Asociación Elena Torres, se mantienen intactas. Prueba de ello es que ya avanza la próxima iniciativa: "El próximo sábado 31 de enero nos reuniremos para conmemorar el Día Internacional Contra el Cáncer con el resto de entidades y asociaciones de Ibiza y Formentera que luchan contra el cáncer. Aunque cada una de nosotras destina las recaudaciones a proyectos distintos, todos remamos en la misma dirección y nos apoyamos mutuamente, algo muy bonito e importante. Necesitamos el apoyo de la gente, que, lo cierto, es que siempre se ha volcado con nosotros y hace todo lo posible por ayudarnos".