Informe Exceltur
Turismo en Ibiza: con la vista puesta en Egipto y Túnez... y en Groenlandia
Exceltur prevé la recuperación de destinos del Mediterráneo Oriental, lo que podría reducir los precios y afectar la competitividad de Ibiza y Formentera
Exceltur espera que se produzca este año la recuperación de los países competidores del Mediterráneo Oriental, como Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos, «tras la relajación de la tensión en la franja de Gaza», lo que inclinará a la baja los precios.
Esos destinos podrían convertirse en una fuerte competencia para Ibiza y Formentera, dadas nuestras elevadas tarifas, que ya suponen un freno para algunos bolsillos y nacionalidades (especialmente la española).
Si Trump invade Groenlandia
Eso sí, la seguridad que ofrece España (y las Pitiusas en concreto) será vital para atraer turistas «ante un contexto geopolítico cada vez más incierto»... Si no ocurren cosas extrañas. Imaginemos, por ejemplo, que a Trump le da por invadir Groenlandia el próximo verano (aprovechando el deshielo de la gigantesca isla) y como consecuencia se interrumpe el tráfico aéreo en Europa, a imagen y semejanza de lo sucedido en Venezuela desde días antes de la operación de extracción de Maduro.
Las consecuencias podrían ser fatales para nuestra principal industria.
