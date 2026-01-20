Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artista solidaria en IbizaBorrasca Harry IbizaFormentera.ecoLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

Informe Exceltur

Turismo en Ibiza: con la vista puesta en Egipto y Túnez... y en Groenlandia

Exceltur prevé la recuperación de destinos del Mediterráneo Oriental, lo que podría reducir los precios y afectar la competitividad de Ibiza y Formentera

Entrada a Fitur, este martes, mientras se desarrollan delante las obras para el circuito de Fórmula 1 Madring.

Entrada a Fitur, este martes, mientras se desarrollan delante las obras para el circuito de Fórmula 1 Madring. / J.M.L.R.

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Madrid

Exceltur espera que se produzca este año la recuperación de los países competidores del Mediterráneo Oriental, como Egipto, Turquía, Túnez y Marruecos, «tras la relajación de la tensión en la franja de Gaza», lo que inclinará a la baja los precios.

Esos destinos podrían convertirse en una fuerte competencia para Ibiza y Formentera, dadas nuestras elevadas tarifas, que ya suponen un freno para algunos bolsillos y nacionalidades (especialmente la española).

Si Trump invade Groenlandia

Eso sí, la seguridad que ofrece España (y las Pitiusas en concreto) será vital para atraer turistas «ante un contexto geopolítico cada vez más incierto»... Si no ocurren cosas extrañas. Imaginemos, por ejemplo, que a Trump le da por invadir Groenlandia el próximo verano (aprovechando el deshielo de la gigantesca isla) y como consecuencia se interrumpe el tráfico aéreo en Europa, a imagen y semejanza de lo sucedido en Venezuela desde días antes de la operación de extracción de Maduro.

Noticias relacionadas y más

Las consecuencias podrían ser fatales para nuestra principal industria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents