Turismo en Ibiza: «Las plataformas aún permiten alquileres sin registro turístico», advierte Exceltur

El ‘Informe Exceltur de Perspectivas turísticas’, que acaba de ser publicado y cuyo subtítulo es ‘Valoración turística empresarial de 2025 y perspectivas para 2026’, no vaticina grandes cambios para esta temporada, pero sí advierte de que hay un problema que no termina por resolverse, el del intrusismo, que tanto afecta a Ibiza. Así, aunque la temporada estará sujeta «a la creciente incertidumbre global» y bajo la hipótesis de que no habrá «restricciones a los movimientos turísticos entre países», desde Exceltur estiman que el PIB Turístico en España crecerá un 2,4%, situándose ligeramente por encima de la economía española (+2,2%) y repitiendo los niveles de 2025 (+2,5%), «tal y como descuentan los empresarios turísticos» que ha encuestado. Exceltur es una asociación sin ánimo de lucro formada por 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística. Viene a ser como el oráculo del turismo nacional y cada dos años celebra el foro de liderazgo turístico, que es, en términos discotequeros ibicencos, como la preparty de Fitur, pues tiene lugar un día antes. Tocaba en esta edición, pero se ha suspendido en señal de duelo por el trágico accidente de trenes de alta velocidad ocurrido el pasado domingo, igual que numerosos actos programados para la feria, muchos de ellos muy importantes.

El informe de Exceltur señala que la mayor preocupación del sector «se concentra en el crecimiento de las viviendas turísticas». En este sentido, propone, para mejorar el negocio, adoptar «medidas que erradiquen las propuestas que no responden a la legalidad y que generan desbordamiento de los destinos y perjudican la calidad percibida de aquellos que nos visitan», en referencia al intrusismo, es decir, a las viviendas turísticas ilegales que se alquilan desde las plataformas online.

«Desborda los destinos»

De ahí que se abogue por «intensificar la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal de servicios turísticos», tanto en alojamiento, como en transporte, guías y ocio nocturno, pues «generan desbordamiento de los destinos y deterioro de la calidad de la experiencia turística».

Así, esta temporada «debe ser testigo del refuerzo de los mecanismos de control y coordinación administrativa de las viviendas turísticas, destacando la consolidación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, junto con la superación de la hasta ahora limitada ayuda de algunas plataformas de internet, que siguen permitiendo subir a sus webs anuncios sin los necesarios y preceptivos números de registro», advierten desde Exceltur. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, en principio el Consell de Ibiza ha conseguido, tras arduos esfuerzos, que plataformas como Airbnb eliminaran numerosas ofertas irregulares. Pero al parecer estas siguen apareciendo en otros canales, como desvelan, por ejemplo, los datos de gasto turístico (Egatur) recientemente publicados o el informe Foessa de exclusión social.

Precisamente, el Govern ha programado este miércoles en Fitur «una mesa redonda con Airbnb sobre ‘Turismo de calidad y sostenibilidad’», tal como se describe en su web. En el programa oficial del Ejecutivo balear, ese encuentro ha sido titulado de otra forma: «Mesa redonda. Hacia un modelo de Turismo de calidad y sostenible con Airbnb». Y el Consell lo anuncia en su propio programa de la siguiente manera: «Mesa redonda intrusismo». Sin mencionar a Airbnb.

El "compromiso" de Ibiza

El informe coloca a Ibiza a la cabeza de los destinos «con un mayor compromiso político en favor de la reducción de los efectos de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial» en 2025, lo cual se ha plasmado «en ordenaciones urbanísticas equilibradas y más medios para su control, además de campañas de concienciación ciudadana». Esas medidas, asegura, han logrado «una mayor racionalización de su oferta en 2025». Incluso las Pitiusas se sitúan a la cabeza de otro ranking, el de los niveles de ingresos en España, con un RevPAR (Revenue Per Available Room, ingresos promedio por habitación disponible) hotelero de 170,3 euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto a 2024.