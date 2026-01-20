Turismo en Ibiza: «No hay que penalizar el ‘rent a car’ ni el transporte marítimo de vehículos»

Tras un 2025 «muy positivo en resultados para el transporte aéreo y el rent a car, las compañías de transportes de pasajeros moderan sus expectativas para 2026, ya que esperan un aumento en ventas de sólo el 1%. Ese estancamiento se debe a que esta temporada «estará marcada por los crecientes costes derivados del cumplimiento normativo sobre medio ambiente, así como por las nuevas subidas de tasas en el transporte aéreo a partir de marzo, se afirma en el ‘Informe Exceltur de Perspectivas turísticas’, que acaba de ser publicado.

Pero, sobre todo, 2026 estará supeditado a «las crecientes y cuestionables limitaciones que se están imponiendo en algunos territorios sobre el transporte marítimo y los coches de alquiler», indica Exceltur en clara referencia a Ibiza, que en 2025 inició su plan de contención de llegada de vehículos desde la Península, el cual ha puesto en pie de guerra a las navieras y a las empresas de alquiler de turismos.

Y todo ello en un contexto de precios del petróleo «contenidos a la espera de cómo avance el escenario internacional». Insisten desde Exceltur en que se debe evitar «penalizar opciones clave como el alquiler de coches o el transporte marítimo de vehículos».

Más cargas fiscales «injustas»

Se alerta, además, de las consecuencias de «revisar las crecientes iniciativas de nuevas o mayores cargas fiscales a las actividades turísticas», que Exceltur califica de «diseño injusto que penaliza a las actividades alojativas» y responde «más a una respuesta frente a los movimientos críticos contra el turismo, sin tener claro el objeto de su recaudación, que a un instrumento eficaz que sirva para mejorar la propuesta turística de cada destino y gestionar mejor su equilibrio con los residentes». Señala, entre otras comunidades, a Balears por un hipotético incremento del impuesto sobre turismo sostenible.

También se propone en el informe «agilizar la inversión pública en infraestructuras y sistemas de gestión que favorezcan la accesibilidad y la movilidad en los destinos, superando los cuellos de botella constatados en 2025». De ahí que se inste en el informe a «garantizar la excelencia en el tránsito y la calidad del servicio de los viajeros en los aeropuertos españoles» y «priorizar la condición de monopolio público al servicio de interés general de AENA frente a la maximización de sus beneficios». En este sentido, solicita que «se posponga la subida de tasas prevista para marzo de 2026» y se refuercen «los presupuestos de servicios básicos», como limpieza, control de seguridad de pasajeros y equipaje de mano.

Mejores resultados en costa y ocio

El ‘Informe Exceltur de Perspectivas turísticas’ incluye buenas noticias para las empresas de ocio (+6,4%) y los hoteles localizados en la costa (+5,4%), pues «son lo que presentan las mejores perspectivas en el comportamiento de sus ventas en 2026». Ese aumento augurado para los hoteles de la costa se basa en «la consistencia del atractivo de los destinos vacacionales españoles, las rentas de seguridad de España en un contexto geopolítico cada vez más incierto, el esfuerzo inversor en el reposicionamiento de producto y las nuevas conexiones con mercados de larga distancia, todo ello a pesar del previsible mejor comportamiento de los destinos competidores del Mediterráneo Oriental». A la cabeza, nuestras islas.

Crecimiento del 2,4%

«Dentro de la creciente incertidumbre internacional, derivada de las decisiones de la administración [norte] americana y sus efectos sobre la configuración de bloques y las principales variables macroeconómicas, y sujeto a que las mismas no afecten a la libertad de viajar», 2026 debería ser un año turístico «positivo, marcado por el ligeramente menor crecimiento económico», esperan los analistas de Exceltur.

Confían en que el crecimiento turístico del 2,4% esté basado, sobre todo, «en la generación de valor añadido por cada viaje», más que «por una mayor afluencia» de viajeros. Es decir, más gasto, menos turistas, el mantra de los dos últimos años en Ibiza (desde el Consell) y en Balears (desde el Govern).

Gastos de empresas y familias moderados

Los empresarios descuentan crecimientos en sus ventas durante 2026 similares a los registrados en 2025: 3,9% en 2026 frente al 4% de 2025. Y, además, una mejora de resultados «más intensa y ligeramente por encima de 2025»: del 5,9% en 2026 frente al 5,6% de 2025.

Entre las claves del escenario turístico de la inminente temporada destaca en el informe de Exceltur «el crecimiento moderado del consumo de las familias y los gastos de las empresas» de los principales mercados, que deben favorecer un positivo avance de su gasto turístico, en un contexto de mantenimiento de la prioridad por viajar.

También se espera un escenario de «contención en los precios del petróleo, relajación de las políticas monetarias con efectos a la baja de los tipos de interés y ligera apreciación del euro», lo que favorecería el abaratamiento del transporte, siempre y cuando no se incrementen las tasas o derechos de emisión de CO2.