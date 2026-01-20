Fitur 2026
Turismo en Ibiza: El absentismo laboral, la otra gran «preocupación»
El informe de Exceltur asegura que las ausencias en el trabajo son «uno de los principales problemas de todas las actividades de la cadena de valor turística»
El ‘Informe Exceltur de Perspectivas turísticas’ también apunta al «absentismo laboral» como otra de las principales preocupaciones del sector, como ha advertido con insistencia la patronal de Ibiza en diversas ocasiones durante el último año. El absentismo es, alegan desde Exceltur, «uno de los principales problemas de todas las actividades de la cadena de valor turística, con especial relevancia en los destinos vacacionales».
Por ello proponen diversas soluciones, como «mejorar la imagen [del sector] como empleador de las actividades turísticas, junto con el refuerzo colectivo del valor del trabajo y la modificación de los incentivos necesarios para reducir el absentismo laboral».
Limitar los días de baja efectiva
En este sentido, apuestan por «reforzar el papel de las mutuas y limitar los días de baja inicial sin revisión médica efectiva», pues, afirman desde el sector, es un coladero que impacta en el funcionamiento de las plantillas.
