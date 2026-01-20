TIEMPO
El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
El fuerte oleaje ha causado importantes daños en la zona de Talamanca
La borrasca Harry ha golpeado con fuerza a varias playas de Ibiza. El fuerte oleaje se ha comido por completo la playa en la zona de Talamanca. La arena ha desaparecido y la pasarela de madera que cruza la playa está gravemente afectada.
"La estructura estaba ya pendiente de un replanteamiento después de los desperfectos de hace dos semanas, pero los temporales de mar dificultaban esos trabajos y por eso no se habían realizado", apunta el concejal de Playas de Ibiza, Rubén Sousa. "Estamos esperando a que remita este nuevo temporal para poder actuar y replantear la pasarela por la zona arenosa hasta que podamos llevar a cabo un proyecto de reconsolidación del muro que proteja el inmueble", señala.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por fenómenos costeros hasta las 20 horas de este martes. Las olas alcanzan los tres y cuatro metros, y se pide precaución en las zonas pegadas a la costa y los paseos marítimos.
En Talamanca, el agua se ha tragado la zona arenosa, ha arrasado la pasarela de madera y ha atravesado la estructura donde se ubica la biblioteca de Vila que se abre en verano, y ha llegado hasta la carretera.
El temporal también ha afectado seriamente a la playa del Port de Sant Miquel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía