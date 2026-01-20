El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza

La borrasca Harry ha golpeado con fuerza a varias playas de Ibiza. El fuerte oleaje se ha comido por completo la playa en la zona de Talamanca. La arena ha desaparecido y la pasarela de madera que cruza la playa está gravemente afectada.

"La estructura estaba ya pendiente de un replanteamiento después de los desperfectos de hace dos semanas, pero los temporales de mar dificultaban esos trabajos y por eso no se habían realizado", apunta el concejal de Playas de Ibiza, Rubén Sousa. "Estamos esperando a que remita este nuevo temporal para poder actuar y replantear la pasarela por la zona arenosa hasta que podamos llevar a cabo un proyecto de reconsolidación del muro que proteja el inmueble", señala.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por fenómenos costeros hasta las 20 horas de este martes. Las olas alcanzan los tres y cuatro metros, y se pide precaución en las zonas pegadas a la costa y los paseos marítimos.

El oleaje golpeando Talamanca / Guillermo Sáez

En Talamanca, el agua se ha tragado la zona arenosa, ha arrasado la pasarela de madera y ha atravesado la estructura donde se ubica la biblioteca de Vila que se abre en verano, y ha llegado hasta la carretera.

El temporal también ha afectado seriamente a la playa del Port de Sant Miquel.