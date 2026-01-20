¿Ha tocado techo el alquiler de habitaciones en Ibiza?

Es la gran pregunta. ¿Cuándo se apaciguará un poco el disparatado mercado de la vivienda en Ibiza? La primera señal de esa hipótesis, tan esperada por miles de residentes que viven con el agua al cuello, podría estar ya delante de nuestros ojos, concretamente si miramos hacia el alquiler de habitaciones, la fórmula a la que cada día se ven condenados más inquilinos en la isla.

A principios de noviembre, este rotativo hizo un barrido por los principales grupos de Telegram donde la oferta y la demanda del alquiler se cruzan a toda velocidad. Allí, sobre las pantallas de los teléfonos móviles, es donde arrendadores y arrendatarios cruzan propuestas y tratan de alcanzar acuerdos, a menudo dificultados por los precios desorbitados que reclaman los primeros.

Tras analizar hace dos meses y medio una docena de esas ofertas vigentes en aquel momento, la conclusión era que 700 euros mensuales era la cifra mínima que debía desembolsar un potencial inquilino para vivir en Ibiza, y a menudo con la obligación de abandonar su reducido nido en primavera, cuando los turistas regresen y haya que dejar hueco para sus bolsillos, mucho más nutridos.

Un nuevo repaso ahora a esos bazares virtuales confirma, en primer lugar, que hace falta deshacerse de un riñón para contar con unos pocos metros cuadrados de espacio personal en la isla. Y, en segundo lugar, que, sin dejar de ser un dispendio, ahora es un poco menos gravoso.

Hasta 200 euros menos

Porque, al contrario de lo que ocurría en pleno otoño, en el invierno actual sí que se pueden encontrar habitaciones en alquiler por menos de 700 euros, incluso bastante menos. La más asequible de todas cuesta 500 euros y está en una casa de campo de Jesús.

Pero incluso en zonas más céntricas existe la posibilidad de alquilar una habitación. Así ocurre en Ca n'Escandell, donde se exigen 600 euros y un mes de fianza a cambio de ser “una persona tranquila, preferiblemente mujer”. Esta preferencia de sexo también aparece en otra oferta similar: 600 euros en “zona centro” de Ibiza, pero solo para “mujer con trabajo de día”.

Es imposible saber si este descenso en algunos precios nace de un incremento de la oferta, con más gente tratando de subirse a la ola de la vivienda y sacar su tajada; de una reducción de la demanda, con menos gente dispuesta a abonar los dinerales necesarios para establecerse en Ibiza; o de una combinación de ambas. Pero lo cierto es que está ocurriendo.

Hasta aquí las buenas noticias para todos los sufridos buscadores de vivienda en Ibiza, a menudo hastiados de ver cuchitriles por los que les piden un dinero que a duras penas les permite llevar una vida digna. Porque los arrendadores siguen lanzando todo tipo de ofertas draconianas, a veces hasta humillantes.

Una cama en el salón por "solo" 450 euros

Por ejemplo, hay uno que busca a una persona para su casa de campo en Cala Llenya. Debe ser responsable y también contar con un trabajo estable, dice, ya sea para la temporada o para todo el año. ¿Y qué ofrece a cambio? Una cama en el salón de la vivienda. Menos intimidad, imposible. Al menos tiene la deferencia de pedir ‘solo’ 450 euros mensuales, más otros 300 de fianza.

Uno de los ganchos que se repite en algunas ofertas es ofrecer el empadronamiento al inquilino, la llave que abre la puerta de servicios de educación, sanidad o transporte, como los descuentos por residente. Así ocurre en un “piso totalmente reformado y moderno” en la avenida de España de Ibiza, por el que se piden 1.100 euros y que resulta “ideal para dos personas”, o en una habitación con baño privado en un piso compartido de Sant Antoni. En este caso, el precio del alquiler en esta “urbanización con piscina y enfrente del mar” asciende a 755 euros, pero con el requisito imprescindible de “no tener alergia a los animales”. Así que toca convivir con algún coleguita cuadrúpedo.

Solo para funcionarios

Dentro de esta búsqueda del inquilino perfecto, a menudo también aparecen en las ofertas menciones a sus roles laborales. Por ejemplo, en Puig d’en Valls se busca “una persona con hábitos sanos, preferiblemente funcionarios o profesores”. Y en Cala de Bou se oferta una habitación por 900 euros “solo para funcionarios”. “Por favor, abstenerse personas sin plaza de funcionario y/o con mascota”, apostilla la propiedad.

En la lista de requerimientos también hay quien exige al potencial inquilino contratar "un seguro antipago", una herramienta que le permita seguir cobrando en caso de impago de la renta. Uno de esos propietarios pide 1.800 euros mensuales por un estudio en una urbanización de Siesta. Con derecho a piscina, eso sí.

Y para quien tenga los bolsillos rebosantes de parné, en estos grupos también surgen ofertas de otro nivel. Por ejemplo, un apartamento de lujo en el complejo Terrazas de Botafoch: dos habitaciones y 90 metros cuadrados por 6.000 euros mensuales durante la temporada veraniega.

Infinitamente más modesta es la oferta de una mujer que abandona durante dos meses su habitación en Puig d’en Valls y la ofrece durante ese tiempo por un total de 760 euros. “Solo mujeres, ya que la habitación se comparte con otra mujer”, aclara.

Ofertas de caravanas

En el bazar también proliferan ofertas de caravanas. Una se alquila en un terreno privado de Sant Rafel a cambio de 650 euros anuales, mientras que otra se encuentra “en Ibiza centro” y no tiene luz, pero sí dos camas de matrimonio, asegura su propietario, sin detallar el precio.

Y tampoco faltan dueños de caravanas que buscan un lugar donde aparcarlas “de manera tranquila y discreta”, como dice uno de ellos, quien a cambio ofrece cuidar la casa, si fuera necesario, y podar los árboles. Otro comenta que ofrece dinero a cambio del estacionamiento de su vehículo, aunque no sea “mucho”, y añade que “sería estupendo un poco de electricidad” para abastecerse.