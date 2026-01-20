Récord solidario contra el cáncer en Ibiza: más de 42.000 euros para la investigación

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer bate un récord de recaudación con la venta de sus calendarios solidarios. "Empezamos hace diez años recaudando unos 10.000 euros y ahora hemos llegado a los 42.057 euros, lo que supone un incremento de más de 5.600 euros con respecto a la edición anterior", afirma el jefe de zona del Grupo Euroski en Ibiza y Formentera, José Izquierdo, durante la entrega del cheque celebrada este martes 20 de enero en el Eroski Center Eurocentro. Izquierdo destaca, además, la "enorme solidaridad de la gente de las Pitiusas, tanto de las personas que han comprado el calendario como de las múltiples empresas que han participado".

Todo lo recaudado irá destinado a un proyecto de investigación encabezado por la prestigiosa doctora brasileña Priscila Monteiro Kosaka, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), basado en una tecnología desarrollada por ella misma para detectar el cáncer en estadios primarios a través de nanosensores y biotecnología. Esta técnica permite revelar los marcadores que hacen posible un diagnóstico precoz de la enfermedad mediante un análisis de sangre. El objetivo es encontrar una cura para cualquier tipo de cáncer, "una enfermedad que a todos nos toca de cerca", según indica Izquierdo, quien agrega: "Es una enorme satisfacción ver el compromiso de la gente".

Cabe destacar que este proyecto biotecnológico, galardonado con la prestigiosa beca Fero, se encuentra en su cuarta fase, en la que se están realizando pruebas de concepto en laboratorio con muestras reales procedentes de varios hospitales de España.

"Se agotaron las existencias en tiempo récord"

En tan solo dos meses se vendieron las 4.000 unidades impresas. "Se agotaron las existencias en tiempo récord", reconoce Montse Monsalve, CEO de Imam Comunicación, la agencia que desarrolla este calendario y que fue la primera en tomar la palabra durante la jornada.

Por otro lado, Monsalve, que es la responsable de entregar el cheque, se muestra muy satisfecha con el resultado final de los calendarios: "Estamos muy orgullosos, ya que han quedado muy bonitos y estamos contentísimos de todo lo que se transmite en sus páginas y de las historias que se relatan. Además, es una manera de impulsar aspectos imprescindibles para prevenir este tipo de enfermedad, como llevar un estilo de vida saludable, con una buena alimentación. Por eso, año tras año, los productos locales son, también, protagonistas de este almanaque, que nos invita a consumir los productos de nuestra tierra y a abogar por la imprescindible dieta mediterránea como forma de prevención".

A la entrega del cheque también acudió la presidenta de la asociación, Mari Carmen Gutiérrez Peña, quien habló sobre los orígenes del proyecto y la importancia de la detección precoz del cáncer: "La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer nació prácticamente de la nada hace diez años y, desde entonces, hemos crecido muchísimo, hasta llegar a haber recaudado con todas nuestras iniciativas aproximadamente un millón de euros. La investigación es clave para detectar este tipo de enfermedad lo más rápido posible y la venta de estos calendarios es una parte esencial de la fundación. En cinco años hemos conseguido duplicar la financiación y esperamos llegar mucho más lejos en la próxima década".

Un nuevo proyecto que va "más allá de las Pitiusas"

Durante la breve jornada, con una duración aproximada de media hora, Monsalve adelanta que la asociación tiene en mente "llevar a cabo un nuevo proyecto que va más allá de las Pitiusas". La CEO de Imam Comunicación no concreta en qué consiste esta nueva iniciativa, ni tampoco lo hace, pocos minutos después, Gutiérrez. Eso sí, la presidenta de la asociación se va ligeramente de la lengua y deja entrever un pequeño spoiler: "Cuando llegue el momento, informaremos inmediatamente a la prensa de Ibiza y Formentera, que sois, desde el inicio, una pieza imprescindible para que el proyecto se haya dado a conocer. Pero ahora mismo no podemos comunicar nada más, salvo que Baleares también es una parte importantísima para nosotros. Queremos hacer para toda la comunidad".

Proyectos como la venta de los calendarios solidarios de la Asociación Elena Torres son imprescindibles para la investigación del cáncer, una enfermedad que no entiende de condiciones. Cada paso cuenta a la hora de intentar paliar una problemática que constituye la primera causa de muerte en España, según los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).