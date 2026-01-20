Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados varios avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera a causa de la borrasca 'Harry', con nivel máximo naranja previsto para las próximas horas. Los meteorólogos señalan este martes como la jornada más crítica del temporal , que comenzó el pasado sábado.

Se prevé que se mantengan las precipitaciones persistentes y localmente fuertes con un empeoramiento significativo del estado de la mar. Por este motivo, desde la Aemet mantienen activa la alerta amarilla por lluvias hasta las 18 horas. Se prevé que puedan caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La acumulación en 12 horas podría ser de 70 litros el metro cuadrado, según advierten.