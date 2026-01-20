La Policía Local de Ibiza interpone las primeras sanciones del año

La Policía Local de Ibiza ha interpuesto un total de 13 denuncias en el marco de los dispositivos de control y vigilancia desplegados recientemente en distintos barrios del municipio para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia ciudadana, limpieza viaria y tenencia responsable de animales. Se trata de las primeras sanciones de 2026 relacionadas con este tipo de infracciones.

En lo que respecta a la gestión de residuos, los agentes han formulado varias denuncias por depositar la basura fuera del horario autorizado. En concreto, en la zona de ses Figueretes se han tramitado cinco denuncias por este motivo, mientras que en Cas Serres se ha registrado una sanción por el mismo incumplimiento. Además, en Can Misses se ha interpuesto otra denuncia por arrojar residuos fuera del horario permitido.

También en el ámbito de la convivencia ciudadana, la Policía Local ha levantado una denuncia en Can Misses por orinar en la vía pública, "una conducta que vulnera la ordenanza municipal vigente".

Por último, en las zonas de Talamanca y ses Figueretes, los agentes han interpuesto cinco denuncias por llevar perros sueltos en la vía pública, incumpliendo la normativa municipal que obliga a que los animales vayan atados con correa.

Estas actuaciones forman parte de los dispositivos de control que la Policía Local de Ibiza desarrolla de manera continuada en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana, el respeto por los espacios públicos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza recuerdan la importancia de respetar la normativa vigente para evitar sanciones y "contribuir al mantenimiento de una ciudad limpia, ordenada y cívica".