Un plan en Ibiza para reír y disfrutar: llega una comedia que "no dejará indiferente a nadie"

Si buscas teatro con ritmo, risas y un toque gamberro, la compañía catalana Livelai llega a Ibiza el 31 de enero con 'No es serio este cementerio', una comedia musical "que combina humor negro, aventura y un montaje lleno de personajes excéntricos que atrapará al público desde el primer minuto", explican en la web de Can Ventosa.

La historia se desarrolla en un cementerio donde la muerte no significa el final, sino el inicio de una trama delirante. La detective espiritual Il·luminada Lunares y la enigmática Leididí se embarcan en una búsqueda para desentrañar los misterios que rodean la muerte de seres queridos, en un espectáculo lleno de situaciones absurdas, guiños a la cultura pop y actuaciones en directo con canto y baile.

Escrita por Carles Masip y dirigida por Laia Díaz, esta obra forma parte del repertorio de Livelai y se estrenó en Barcelona en mayo de 2025. "Con una duración de 90 minutos, es perfecta para disfrutar de una tarde cultural con final feliz y más de una sorpresa", detalla la web.

La función se representará el sábado 31 de enero a las 19 horas en el Auditorio de Can Ventosa, en Ibiza ciudad. Las entradas tienen un precio de 12 euros.