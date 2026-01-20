Pacha Ibiza desvela su fecha de 'opening party' esta temporada: descubre aquí todos los detalles
La discoteca de las cerezas presenta su 'Grand Opening Weekend' con dos días de fiesta
La discoteca de las cerezas se prepara para inaugurar la temporada con un Grand Opening Weekend. Su esperada opening party será el viernes 24 de abril, liderada por el reconocido DJ Marco Carola.
El italiano promete unir a todos los asistentes a través de su característico tech-house, "creando una experiencia única donde la pista de baile se mueve como una sola, impulsada por el groove, el control y la conexión con la música", matizan en la web de Pacha Ibiza.
La segunda fecha contará con Solomun
El primer día de apertura contará además con actuaciones de Vintage Culture, GORDO y Frank Storm, asegurando una noche llena de energía y ritmos vibrantes. Pero la diversión no termina ahí: la parte 2 de la 'opening party' continuará el sábado 25 de abril con sets de Blond:ish, Solomun y Angel Linde, cerrando un fin de semana de inauguración que promete ser inolvidable para los amantes de la música electrónica.
Quienes deseen asistir pueden reservar sus entradas con antelación para no perderse este esperado fin de semana de apertura que marca el inicio de una temporada cargada de música y grandes nombres en Pacha Ibiza.
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía