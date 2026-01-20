Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pacha Ibiza desvela su fecha de 'opening party' esta temporada: descubre aquí todos los detalles

La discoteca de las cerezas presenta su 'Grand Opening Weekend' con dos días de fiesta

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La discoteca de las cerezas se prepara para inaugurar la temporada con un Grand Opening Weekend. Su esperada opening party será el viernes 24 de abril, liderada por el reconocido DJ Marco Carola.

El italiano promete unir a todos los asistentes a través de su característico tech-house, "creando una experiencia única donde la pista de baile se mueve como una sola, impulsada por el groove, el control y la conexión con la música", matizan en la web de Pacha Ibiza.

La segunda fecha contará con Solomun

El primer día de apertura contará además con actuaciones de Vintage Culture, GORDO y Frank Storm, asegurando una noche llena de energía y ritmos vibrantes. Pero la diversión no termina ahí: la parte 2 de la 'opening party' continuará el sábado 25 de abril con sets de Blond:ish, Solomun y Angel Linde, cerrando un fin de semana de inauguración que promete ser inolvidable para los amantes de la música electrónica.

Quienes deseen asistir pueden reservar sus entradas con antelación para no perderse este esperado fin de semana de apertura que marca el inicio de una temporada cargada de música y grandes nombres en Pacha Ibiza.

