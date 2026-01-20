El luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz obliga a suspender los actos del día de Santa Agnès

El luto oficial declarado por el accidente ferroviario de Adamuz, el que han fallecido al menos 41 personas, ha llevado a suspender diferentes actividades culturales y festivas en Ibiza.

Así, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha anunciado que se suspenden los actos festivos del día de Santa Agnès este miércoles 21 de enero. La cancelación afecta al ball pagès, el desfile de carros, la cata de bunyols y el concierto de Arredefolk. Se mantienen únicamente los actos religiosos previstos, concretamente la misa y la procesión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que Can Ventosa suspende su programación durante tres días. Así, no podrá celebrarse la conferencia de María Val Gago Saldaña sobre la 'Odisea', prevista este 20 de enero, dentro del IV Ciclo de Cultura Grecorromana. Según informa el Consistorio, esta conferencia se reprogramará en otra fecha, que se anunciará más adelante.

También desde IBICINE han informado de la suspensión de la proyección de la Sección Oficial de Cortometrajes prevista para mañana 21 de enero en Can Ventosa. El evento queda postpuesto, han apuntado.

El decreto de luto oficial por el accidente, que se mantendrá hasta el jueves, también ha obligado a cancelar varias presentaciones de instituciones en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), como la de la agenda deportiva de Ibiza para 2026. Desde el Consell informan que se mantendrán los actos previstos en el estand de Ibiza.