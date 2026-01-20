Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artista solidaria en IbizaBorrasca Harry IbizaFormentera.ecoLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

El luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz obliga a suspender los actos del día de Santa Agnès

Ibiza también ha cancelado la programación durante tres días en Can Ventosa

Desfile de carros el día de Santa Inés del pasado año

Desfile de carros el día de Santa Inés del pasado año / Marcelo Sastre

Redacción Digital

Ibiza

El luto oficial declarado por el accidente ferroviario de Adamuz, el que han fallecido al menos 41 personas, ha llevado a suspender diferentes actividades culturales y festivas en Ibiza.

Así, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha anunciado que se suspenden los actos festivos del día de Santa Agnès este miércoles 21 de enero. La cancelación afecta al ball pagès, el desfile de carros, la cata de bunyols y el concierto de Arredefolk. Se mantienen únicamente los actos religiosos previstos, concretamente la misa y la procesión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que Can Ventosa suspende su programación durante tres días. Así, no podrá celebrarse la conferencia de María Val Gago Saldaña sobre la 'Odisea', prevista este 20 de enero, dentro del IV Ciclo de Cultura Grecorromana. Según informa el Consistorio, esta conferencia se reprogramará en otra fecha, que se anunciará más adelante.

También desde IBICINE han informado de la suspensión de la proyección de la Sección Oficial de Cortometrajes prevista para mañana 21 de enero en Can Ventosa. El evento queda postpuesto, han apuntado.

Noticias relacionadas y más

El decreto de luto oficial por el accidente, que se mantendrá hasta el jueves, también ha obligado a cancelar varias presentaciones de instituciones en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), como la de la agenda deportiva de Ibiza para 2026. Desde el Consell informan que se mantendrán los actos previstos en el estand de Ibiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  2. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  3. María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
  4. La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
  5. Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
  6. Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
  7. Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
  8. Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía

Golpe al alquiler ilegal de vivienda en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso

Golpe al alquiler ilegal de vivienda en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso

Un plan en Ibiza para reír y disfrutar: llega una comedia que no dejará indiferente a nadie

Un plan en Ibiza para reír y disfrutar: llega una comedia que no dejará indiferente a nadie

El luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz obliga a suspender los actos del día de Santa Agnès

El luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz obliga a suspender los actos del día de Santa Agnès

Marí Mayans saca al mercado su primera bebida sin alcohol, 'Marí Mayans 0%'

Marí Mayans saca al mercado su primera bebida sin alcohol, 'Marí Mayans 0%'

La borrasca 'Harry' deja casi 60 litros en doce horas en Ibiza

La borrasca 'Harry' deja casi 60 litros en doce horas en Ibiza

Borrasca 'Harry' en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?

Borrasca 'Harry' en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?

Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Las patronales de Ibiza urgen a crear vivienda pública para frenar la exclusión social

Las patronales de Ibiza urgen a crear vivienda pública para frenar la exclusión social
Tracking Pixel Contents