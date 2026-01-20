La ofensiva legal que prepara el sector del taxi de Ibiza ante la sentencia que obliga a reactivar la tramitación de 600 solicitudes de vehículos de transporte sin conductor (VTC) en Mallorca, ante la posibilidad de un desembarco masivo de este tipo de oferta en la isla. El Consell de Ibiza defiende que el fallo judicial, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), no afecta a Ibiza, donde estas competencias en transporte fueron asumidas por la institución insular. En Ibiza se han denegado hasta 6.500 solicitudes de VTC frente a las 3.500 de Mallorca. Además, la institución insular recuerda que la anulación de estas licencias estaba avalada por estudios sobre la capacidad máxima de este servicio de transporte en la isla.

Llama la atención

La advertencia del conseller ibicenco de Ordenación Turística, Mariano Juan, sobre la necesidad de imponer sanciones disuasorias contra el intrusismo en el sector del alojamiento turístico. Según considera, sin estas multas, «no hay política efectiva» para luchar contra esta práctica ilegal. Destaca además la necesidad de contar con medios y que en la capital han logrado reducir esta oferta fuera de mercado en un 80%.