Se esperan más 800 jóvenes en la Feria educativa Futúria + Jove en Santa Eulària

La feria educativa Futúria + Jove celebrará su 12ª edición del 26 al 30 de enero donde ofrecerá charlas, talleres y actividades en Santa Eulària. El Ayuntamiento anuncia que el objetivo de esta cita es ayudar a los jóvenes del municipio a decidir su futuro, mediante la orientación académica y profesional. Se espera que participen más de 800 alumnos de distintos centros educativos repartidos por el municipio. Se prevé la participación de 603 estudiantes de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, además de 221 alumnos y alumnas de Formación Profesional.

Preguntas frecuentes

En esta edición habrá un apartado de preguntas frecuentes que contará con 10 paneles informativos que recogerán dudas que se plantean los jóvenes en el proceso de toma de decisiones sobre su futuro. Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària ejemplifican algunas de las cuestiones abordadas, donde se encuentran aspectos como "qué tener en cuenta al elegir estudios, cómo influyen los condicionantes personales y sociales, qué opciones existen tras la ESO, cómo acceder a la universidad, los requisitos de acceso a enseñanzas artísticas o deportivas o la estructura del Bachillerato, entre otros."

Las actividades

Añaden que habrá actividades específicas, adaptadas al nivel formativo del alumnado y que se centrarán en "el autoconocimiento, la toma de decisiones, el conocimiento de la oferta educativa y el acercamiento al mercado laboral." Futúria + Jove vuelve a reforzar el enfoque práctico con actividades como el escape room y role playing, que dicen estar "diseñadas para facilitar el aprendizaje de competencias clave de una manera participativa y experiencial."

Para el alumnado de 4º de ESO hay preparadas dinámicas como el 'Escape room d'ESO', la charla 'Prepara't per després de l'ESO' o el taller 'Explorem itineraris', con la intención de dar a conocer las diferentes opciones formativas tras la etapa obligatoria. Los estudiantes de 2º de Bachillerato, por otro lado, podrán presenciar charlas como 'Prepara't per als estudis superiors', además de participar en talleres prácticos como 'Posa en joc les teves competències' o "Tria el teu futur".

Para las y los alumnos de Formación Profesional, también hay actividades preparadas según el nivel: "El alumnado de FP Básica trabajará el autoconocimiento y las competencias personales con propuestas como 'Descobreix el teu potencial' o 'Maleta de competències'." El alumnado de ciclos de Grado Medio y Superior abordarán aspectos que consideran "clave" del mercado laboral actual, en charlas como 'Competències per al segle XXI'.