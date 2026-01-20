Tiempo
Emergencias registra quince incidencias en Ibiza por la borrasca 'Harry': ocho árboles caídos, desprendimiento de rocas, inundaciones...
Formentera se libra por ahora de consecuencias importantes por el temporal
La borrasca 'Harry' ha provocado por ahora un total de quince incidencias en Ibiza y ninguna en Formentera, de acuerdo al primer balance difundido este martes por el Govern balear.
Desde las ocho de la tarde del lunes y hasta la una de la tarde del martes, el Centre de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 43 incidentes por fenómenos meteorológicos adversos en el archipiélago balear, sumando también los 26 de Mallorca y los dos de Menorca.
En Ibiza, más de la mitad de los incidentes, concretamente ocho, están relacionados con caídas de árboles. Santa Eulària ha sido el municipio más afectado con tres casos, aunque también se han registrado incidencias similares en Sant Antoni, Sant Joan y el kilómetro 3 de la carretera EI-700, según detallan desde el Govern.
Además, también se han contabilizado cinco incidencias por acumulación de agua en la calzada, tres en Santa Eulària y otras dos en Sant Josep. El balance se completa con una inundación en la vía pública en la calle Guadalajara de Sant Josep y un desprendimiento de rocas en este mismo municipio, concretamente en la Serra de Cas Pou.
Afortunadamente, ninguno de estos incidentes ha provocado heridos y prácticamente la mayoría ya han sido resueltos, tal y como explican desde la conselleria de Presidencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía