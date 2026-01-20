Ibiza se convierte en una isla 'adults only': "Los niños no tienen un espacio propio para estudiar o jugar y eso les afecta"

El recorte en la natalidad que vive Ibiza no es un rasgo aislado, ya que afecta a países tan culturalmente diferenciados como Canadá, Italia o China. Por ello, los académicos hablan de 'invierno demográfico' para referirse al previsible descenso poblacional que vivirá el planeta en unas pocas décadas. Los motivos que apuntan son variados y van desde cambios en la mentalidad de la sociedad a dificultades para la conciliación de la vida familiar y la laboral.

La reciente presentación del Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza, redactado por la Fundación Foessa con apoyo de Cáritas y financiado por el Consell de Ibiza, ofreció unas pistas para orientarnos en el asunto.

El estudio no ofrece perspectivas muy prometedoras para los menores de edad de la isla, puesto que explica: "La prevalencia de la exclusión [social] disminuye a medida que aumenta la edad de las personas". Así, el 28,3% de los menores de 18 años se encuentran en esta situación; cifra que llega al 8,6% entre los mayores de 65 y que se sitúa en un alarmante 20,5% entre el conjunto de la población.

El documento también apunta que la incidencia de este fenómeno alcanza el 34% entre los hogares ibicencos habitados por dos o más personas menores de edad. El sociólogo Thomas Ubrich, el responsable del informe, advirtió en el acto de publicación: "Estamos hipotecando el futuro de casi uno de cada tres niños de la isla".

Ahogados en la precariedad

Por lo tanto, las parejas que residen en la isla están muy desincentivadas para formar una familia. Algunos de los factores que lo explican es la temporalidad en el empleo y el poco poder adquisitivo de los salarios en la isla. Ubrich subraya que entre 2018 y 2023, el sueldo medio "creció en un 20% en euros corrientes, pero solo un 3% en euros reales".

A ello se suma el inamovible problema de la falta de vivienda asequible, que condena a muchas familias a vivir en condiciones precarias que afectan a los menores. El estudio detalla que esta situación hace que "los niños, niñas y adolescentes crecen en entornos hostiles que perjudican su desarrollo emocional y social". Añade que estos menores "no tienen un espacio propio para estudiar o jugar y eso les afecta".

Por último, el Informe Foessa pone en duda los datos oficiales de población del Ibestat, ya que señala que en Ibiza viven personas que no pueden registrarse oficialmente debido a la falta de contrato de alquiler o de trabajo. De hecho, el documento denuncia la existencia en la isla "de estafas y verdaderas mafias surgidas en torno al empadronamiento".

Perjuicios económicos

Por si el apartado social no fuera necesario para provocar que se enciendan todas las alarmas, es muy posible que esta reducida natalidad sea negativa para el número de habitantes en edad de trabajar de aquí a 15 años. Así, un recorte en la población activa sería devastador para el sector turístico debido a su gran necesidad de mano de obra y las grandes barreras con las que cuenta a la hora de mecanizar sus servicios. Además, esta precariedad habitacional podría conseguir que los hoy niños se sientan menos enraizados en la isla y prefieran buscar mejores oportunidades de futuro en otros lugares. Las instituciones de Eivissa deben actuar y cuanto antes para evitar que el 'invierno demográfico' sea también un 'invierno económico'.