El dj John Summit se une a [UNVRS] con su primera residencia en Ibiza

Ibiza sumará en 2026 una nueva residencia a su calendario de música electrónica con la llegada de John Summit. El DJ y productor estadounidense encabezará nueve lunes consecutivos en [UNVRS], del 1 de junio al 27 de julio, con su proyecto Experts Only, dentro de la segunda temporada de verano.

Será la primera residencia del artista en la isla, un paso lógico en una carrera que en los últimos años lo ha situado entre los nombres más populares de la escena electrónica actual. Nacido en Chicago y residente en Miami, Summit acumula más de mil millones de reproducciones, dos números uno en la radio dance de Estados Unidos y varias entradas en el Top 10 de Billboard.

Su relación con Ibiza comenzó en 2022, cuando debutó en Ushuaïa Ibiza. Desde entonces ha regresado de forma regular, con actuaciones en Ushuaïa y Hï Ibiza en 2023 y un destacado takeover de dos días con entradas agotadas en Hï Ibiza en 2025, además de apariciones en ANTS y una colaboración con Anyma en [UNVRS].

El anuncio llega después de un año especialmente intenso para el artista. En 2025, John Summit ha actuado en grandes recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, el BMO Stadium de Los Ángeles, el O2 de Londres y el Kia Forum, además de pasar por festivales de referencia como Coachella y Tomorrowland.

En el panorama musical, Summit publicó en 2024 el álbum Comfort In Chaos, que incluye algunos de sus temas más conocidos, como "Where You Are" y "Shiver". En 2025 ha continuado presentando nueva música, entre ella "Crystallized", estrenada en Tomorrowland, con un sonido más emocional y alejado del formato puramente club.

"Desde el momento en que entré en [UNVRS], supe que teníamos que llevar Experts Only allí. El sonido, la producción, la energía… no se parece a nada que haya vivido antes en un club. Llevar mi evento al mejor venue de la capital mundial de la música electrónica es un sueño hecho realidad. Vamos a darlo todo cada semana este junio y julio, y estoy deseando veros en la isla", ha comentado el dj al hablar sobre su regreso a Ibiza y lo que supone para el llevar al panorama musical de la isla su propia fiesta.

Con esta residencia, [UNVRS] refuerza su programación para el verano de 2026 y suma a John Summit a la lista de artistas que cada temporada llegan a Ibiza, uno de los puntos de encuentro de la música electrónica internacional.