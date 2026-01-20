El divertido lapsus de un youtuber mientras pasea por Dalt Vila: "la isla se llama Ibiza pero esta zona se conoce como Eivissa"

El youtuber Pescando Aventuras ha compartido en su canal de YouTube un vídeo en el que se adentra en el corazón del casco histórico de Ibiza, Dalt Vila, y ofrece a sus seguidores un recorrido turístico lleno de curiosidades y vistas espectaculares.

En el vídeo, el creador comenta: "Vamos a ir turisteando un poco a ver qué podemos encontrar en tema de historia y demás", mientras muestra las paredes bien conservadas y algunos carteles en catalán, que sirven como guía para los visitantes.

Durante su paseo, Pescando Aventuras recorre todo el centro de Dalt Vila, advirtiendo de que hay que tener buen cardio para subir debido a las empinadas calles y escaleras. También destaca que algunas zonas, como el barrio de sa Penya, siguen siendo habitadas por vecinos, mostrando la vida cotidiana dentro de este espacio histórico.

"Hay que bajar con cuidado, porque el que no lo hace baja rodando"

Desde el baluarte de Santa Llúcia, el youtuber enseña las vistas panorámicas de la ciudad, y continúa subiendo hasta que llega a “la cima de la cima”. No falta su toque de humor al aconsejar bajar con cuidado, “porque el que no lo hace, baja rodando”.

En un momento del vídeo, Pescando Aventuras confunde ligeramente los términos y comenta: “La isla se llama Ibiza, pero esta zona de la ciudad se llama Eivissa”. Con ello quería referirse a Dalt Vila, y confunde el término con el topónimo en catalán Eivissa.