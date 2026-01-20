Solidaridad en Ibiza: Las Dalias cierra con un "balance muy positivo" su recogida de juguetes

La campaña 'Navidad en Las Dalias' ha cerrado "con un balance muy positivo", gracias a "la implicación de numerosas familias de la isla que han querido colaborar donando juguetes para darles una segunda vida." Las Dalias anuncia que esta iniciativa solidaria de recogida de juguetes, que se puso en marcha el pasado 6 de noviembre, ha llegado a su fin y que el pasado 16 de enero, Juanito Marí, Juanito de Las Dalias, entregó los juguetes a la plataforma solidaria Fundación Conciencia.

La campaña se concibió como una recogida solidaria de juguetes y ropa infantil. Marisina Marí y Alba Pau, representantes de la plataforma, se encargaron de recoger y gestionar los juguetes para su distribución entre familias, niños y niñas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales en la isla de Ibiza. La iniciativa, enmarcada dentro de la campaña Navidad en Las Dalias, "ha permitido transformar juguetes sin uso en nuevos motivos de ilusión, reforzando los valores de solidaridad y compromiso social que caracterizan al emblemático espacio de Santa Eulària", explican desde la organización.

Desde Las Dalias reiteran el "agradecimiento a todas las familias de Ibiza que han participado en esta acción solidaria, demostrando una vez más el fuerte espíritu comunitario de la isla y su sensibilidad hacia quienes más lo necesitan."

Los organizadores

Las Dalias manifiestan estar y seguir estando "comprometidos con la comunidad local y con acciones social que contribuyen a construir una Ibiza más consciente, solidaria y humana." Y señalan que son "uno de los espacios más emblemáticos de Ibiza y uno de sus referentes culturales, artísticos y sociales", por lo que dicen "comprometerse con la creatividad, la comunidad y las acciones con impacto positivo", como esta campaña solidaria.

Desde la Fundación Conciencia recuerdan que también apoyan a colectivos vulnerables y promueven "valores de solidaridad, inclusión y responsabilidad social". La plataforma ha hecho múltiples recaudaciones en la isla, como la tercera cena solidaria CBbC en Cala Bassa, que el 4 de octubre pasado recaudó más de 28.000 euros.