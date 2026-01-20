El álbum
Cierre de la calle Madrid de Sant Antoni por las obras del bulevar Vara de Rey
Las obras del bulevar Vara de Rey de Sant Antoni han obligado a cortar el tráfico en ambos sentidos en la calle Madrid, en el tramo comprendido entre las calles Antoni Riquer y Sant Antoni. La duración estimada de los trabajos es de entre tres y cuatro semanas y se han habilitado rutas alternativas de circulación, según informa el Ayuntamiento.
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza