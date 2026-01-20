Cierre de la calle Madrid de Sant Antoni por las obras del bulevar Vara de Rey

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de la calle Madrid de Sant Antoni por las obras del bulevar Vara de Rey | JUAN SUÁREZ

Redacción Ibiza

Las obras del bulevar Vara de Rey de Sant Antoni han obligado a cortar el tráfico en ambos sentidos en la calle Madrid, en el tramo comprendido entre las calles Antoni Riquer y Sant Antoni. La duración estimada de los trabajos es de entre tres y cuatro semanas y se han habilitado rutas alternativas de circulación, según informa el Ayuntamiento.

