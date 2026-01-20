Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

La alerta naranja por fenómenos costeros que afecta este martes a Ibiza y Formentera ha llevado a las navieras a cancelar la mayoría de las conexiones marítimas entre las Pitiusas y con Mallorca y la Península.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología advierte de olas que podrían llegar a los cuatro y cinco metros de altura e incluso alguna cercana a los 10 metros. El viento soplará del nordeste con fuerza de hasta 70 kilómetros hora, según los meteorólogos.

La alerta naranja por fenómenos costeros se mantiene, por el momento, hasta las 20 horas.

Baleària ha informado a través de sus redes sociales de que, debido a las condiciones meteorológicas, quedan cancelados todos los servicios entre la Península y Baleares y los interislas. La naviera sí mantiene la conexión entre Ibiza y Formentera, aunque no descarta cambios en la programación.

También las lluvias caídas durante toda la noche y que mantienen a las Pitiusas en alerta amarilla hasta las 18 horas, han provocado alguna incidencia.

Los bomberos del Parque Insular de Ibiza recibían a primera hora de la mañana varias llamadas alertando de caídas de árboles en Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni.

También en Sant Josep, la Policía Local ha informado de "desprendimientos de paredes en diversos puntos del término municipal, generando peligro a la circulación".