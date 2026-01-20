Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Las Pitiusas permanecerán este martes incomunicadas por mar debido a la previsión de olas de cinco metros

Las imágenes del temporal de viento y oleaje que azota Ibiza y Formentera

Las imágenes del temporal de viento y oleaje que azota Ibiza y Formentera / J.A. Riera

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La alerta naranja por fenómenos costeros que afecta este martes a Ibiza y Formentera ha llevado a las navieras a cancelar la mayoría de las conexiones marítimas entre las Pitiusas y con Mallorca y la Península.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología advierte de olas que podrían llegar a los cuatro y cinco metros de altura e incluso alguna cercana a los 10 metros. El viento soplará del nordeste con fuerza de hasta 70 kilómetros hora, según los meteorólogos.

La alerta naranja por fenómenos costeros se mantiene, por el momento, hasta las 20 horas.

Baleària ha informado a través de sus redes sociales de que, debido a las condiciones meteorológicas, quedan cancelados todos los servicios entre la Península y Baleares y los interislas. La naviera sí mantiene la conexión entre Ibiza y Formentera, aunque no descarta cambios en la programación.

También las lluvias caídas durante toda la noche y que mantienen a las Pitiusas en alerta amarilla hasta las 18 horas, han provocado alguna incidencia.

Los bomberos del Parque Insular de Ibiza recibían a primera hora de la mañana varias llamadas alertando de caídas de árboles en Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni.

También en Sant Josep, la Policía Local ha informado de "desprendimientos de paredes en diversos puntos del término municipal, generando peligro a la circulación".

Las patronales de Ibiza urgen a crear vivienda pública para frenar la exclusión social

Las patronales de Ibiza urgen a crear vivienda pública para frenar la exclusión social

Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

Un 2026 en el que sólo preocupa qué pasa con el turista español

El Ayuntamiento de Ibiza protegerá la red para frenar los cortes de agua en Platja d’en Bossa

El Ayuntamiento de Ibiza protegerá la red para frenar los cortes de agua en Platja d’en Bossa

El Ayuntamiento de Ibiza prevé sacar a concurso este año las obras y la gestión del Mercat Nou en régimen de concesión

Cierre de la calle Madrid de Sant Antoni por las obras del bulevar Vara de Rey

