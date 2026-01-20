Una cancelación y varios desvíos en el aeropuerto de Ibiza por culpa de 'Harry'

El aeropuerto de Ibiza también se está viendo afectado por el paso del temporal 'Harry', provocando al menos una cancelación y varios desvíos de vuelos que debían aterrizar este martes en sus instalaciones.

Tras una mañana relativamente tranquila, el temporal ha cogido fuerza por la tarde en el entorno del aeropuerto, provocando la cancelación del vuelo IBE2521 que debía partir a las 19.15 horas con destino a Palma. Además, tres vuelos que debían aterrizar en Ibiza y que venían procedentes de Madrid, Barcelona y Palma, respectivamente, han tenido que ser desviados.

El avión que venía de Madrid, y que tendría que haber tocado tierra en Ibiza a las 17 horas, ha aterrizado en Palma, donde los pasajeros han sido trasladados a la terminal a la espera de una posible mejoría del tiempo que permita volar de vuelta a Ibiza esta misma tarde.