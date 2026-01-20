Agricultura
Can Marines entrega más de 24 toneladas de frutas y verduras a distintas asociaciones, 'escoletes' y clubes deportivos de Ibiza
La finca produjo en 2025 más de 24.000 kilos de frutas y verduras
La finca de experimentación agraria de Can Marines, dependiente del Consell de Ibiza, ha producido a lo largo de 2025 más de 24.000 kilos de frutas y verduras que se han entregado a diferentes asociaciones y entidades de la isla, entre ellas Cáritas Ibiza, escoletes del Consell y la Residencia Cas Serres, además de asociaciones y clubes deportivos.
Según la información facilitada por el Consell, esta es una de las labores que desarrolla el equipo de Can Marines con el objetivo de favorecer una alimentación saludable con productos frescos de la tierra, tanto para personas mayores como para los más pequeños. Además del suministro para eventos benéficos, la finca ha distribuido alimentos también a entidades como Cruz Roja Ibiza o Manos Unidas.
Entre los productos entregados figuran naranjas, limones, calabacines, melones, sandías, coles, cebollas, ajos o patatas, entre otros. En el caso de Cáritas Ibiza, la entidad ha recibido más de 8.000 kilos de naranjas y 700 kilos de limones, destinados a la asistencia alimentaria que ofrece en la isla y a su labor de apoyo a las comunidades más necesitadas para contribuir a una vida próspera y digna.
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía