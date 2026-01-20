Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artista solidaria en IbizaBorrasca Harry IbizaFormentera.ecoLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

Agricultura

Can Marines entrega más de 24 toneladas de frutas y verduras a distintas asociaciones, 'escoletes' y clubes deportivos de Ibiza

La finca produjo en 2025 más de 24.000 kilos de frutas y verduras

Recogida de naranjas en Ibiza.

Recogida de naranjas en Ibiza. / Consell de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

La finca de experimentación agraria de Can Marines, dependiente del Consell de Ibiza, ha producido a lo largo de 2025 más de 24.000 kilos de frutas y verduras que se han entregado a diferentes asociaciones y entidades de la isla, entre ellas Cáritas Ibiza, escoletes del Consell y la Residencia Cas Serres, además de asociaciones y clubes deportivos.

Según la información facilitada por el Consell, esta es una de las labores que desarrolla el equipo de Can Marines con el objetivo de favorecer una alimentación saludable con productos frescos de la tierra, tanto para personas mayores como para los más pequeños. Además del suministro para eventos benéficos, la finca ha distribuido alimentos también a entidades como Cruz Roja Ibiza o Manos Unidas.

Noticias relacionadas y más

Entre los productos entregados figuran naranjas, limones, calabacines, melones, sandías, coles, cebollas, ajos o patatas, entre otros. En el caso de Cáritas Ibiza, la entidad ha recibido más de 8.000 kilos de naranjas y 700 kilos de limones, destinados a la asistencia alimentaria que ofrece en la isla y a su labor de apoyo a las comunidades más necesitadas para contribuir a una vida próspera y digna.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  2. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  3. María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
  4. La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
  5. Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
  6. Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
  7. Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
  8. Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía

Pacha Ibiza desvela su fecha de 'opening party' esta temporada: descubre aquí todos los detalles

Pacha Ibiza desvela su fecha de 'opening party' esta temporada: descubre aquí todos los detalles

Un 2026 en el que sólo preocupa qué pasa con el turista español en Ibiza

El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza

El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza

Se esperan más 800 jóvenes en la Feria educativa Futúria + Jove en Santa Eulària

Se esperan más 800 jóvenes en la Feria educativa Futúria + Jove en Santa Eulària

Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

El divertido lapsus de un youtuber mientras pasea por Dalt Vila: "la isla se llama Ibiza pero esta zona se conoce como Eivissa"

El divertido lapsus de un youtuber mientras pasea por Dalt Vila: "la isla se llama Ibiza pero esta zona se conoce como Eivissa"

Can Marines entrega más de 24 toneladas de frutas y verduras a distintas asociaciones, 'escoletes' y clubes deportivos de Ibiza

Can Marines entrega más de 24 toneladas de frutas y verduras a distintas asociaciones, 'escoletes' y clubes deportivos de Ibiza

Solidaridad en Ibiza: Las Dalias cierra con un "balance muy positivo" su recogida de juguetes

Solidaridad en Ibiza: Las Dalias cierra con un "balance muy positivo" su recogida de juguetes
Tracking Pixel Contents