Can Marines entrega más de 24 toneladas de frutas y verduras a distintas asociaciones, 'escoletes' y clubes deportivos de Ibiza

La finca de experimentación agraria de Can Marines, dependiente del Consell de Ibiza, ha producido a lo largo de 2025 más de 24.000 kilos de frutas y verduras que se han entregado a diferentes asociaciones y entidades de la isla, entre ellas Cáritas Ibiza, escoletes del Consell y la Residencia Cas Serres, además de asociaciones y clubes deportivos.

Según la información facilitada por el Consell, esta es una de las labores que desarrolla el equipo de Can Marines con el objetivo de favorecer una alimentación saludable con productos frescos de la tierra, tanto para personas mayores como para los más pequeños. Además del suministro para eventos benéficos, la finca ha distribuido alimentos también a entidades como Cruz Roja Ibiza o Manos Unidas.

Entre los productos entregados figuran naranjas, limones, calabacines, melones, sandías, coles, cebollas, ajos o patatas, entre otros. En el caso de Cáritas Ibiza, la entidad ha recibido más de 8.000 kilos de naranjas y 700 kilos de limones, destinados a la asistencia alimentaria que ofrece en la isla y a su labor de apoyo a las comunidades más necesitadas para contribuir a una vida próspera y digna.