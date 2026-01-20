La borrasca 'Harry' deja casi 60 litros en doce horas en Ibiza

La borrasca 'Harry' ha llegado con fuerza a las Pitiusas. La lluvia empezaba a caer en Ibiza y Formentera la tarde de este lunes y, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no dará tregua en todo el día. Los meteorólogos mantienen activa la alerta amarilla hasta las 18 horas de este martes.

Según han informado en sus redes sociales, en las últimas 12 horas -hasta las 8 horas de este martes- se han acumulado cerca de 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Ibiza. En concreto, se han registrado 57 litros por metro cuadrado en Sant Joan, 51 en Sant Antoni, 48 litros en la zona de Santa Eulària y 38 en Vila. En Formentera, se han registrado 26 litros por metro cuadrado.

El temporal llega también con riesgo importante por fenómenos costeros. Se prevé viento del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de cuatro a cinco metros. Asimismo, los meteorólogos advierten de que podrían registrarse picos con olas de unos 10 metros, por lo que piden precaución en zonas pegadas a la costa y paseos y mantienen activa la alerta naranja por este motivo hasta las 20 horas.

El viento soplará del norte con fuerza durante la jornada, por lo que la Aemet también ha activado la alerta amarilla hasta las 18 horas.

El temporal continuará sobre las Pitiusas en los próximos días. De hecho, para este miércoles, la previsión es que los cielos amanezcan despejados, pero que el viento continúe soplando. La Aemet mantendrá la alerta amarilla por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera hasta las 12 horas, con previsión de olas de hasta cuatro metros.