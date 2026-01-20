Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca 'Harry' en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?

La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera, lo que obliga a cancelar la mayoría de las conexiones marítimas

Imagen de archivo | Lluvias en Ibiza

Imagen de archivo | Lluvias en Ibiza / Toni Escobar / Jessica Merodio

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La borrasca 'Harry' mantiene este martes en situación de alarma a Ibiza y Formentera. La alerta naranja por fenómenos costeros, activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha provocado la cancelación de la mayoría de las conexiones marítimas entre las Pitiusas y con Mallorca y la Península.

Según la previsión meteorológica, se esperan olas de entre cuatro y cinco metros, con la posibilidad de que alguna alcance cotas cercanas a los diez metros. El viento sopla del nordeste, con rachas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora.

La alerta naranja por fenómenos costeros se mantendrá, por el momento, hasta las 20 horas de este martes.

La naviera Baleària ha informado a través de sus redes sociales de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, quedan cancelados todos los servicios marítimos entre la Península y Baleares, así como las conexiones interinsulares. La compañía mantiene, de momento, la línea entre Ibiza y Formentera, aunque no descarta cambios en la programación a lo largo del día.

Además, las lluvias persistentes caídas durante la noche mantienen a las Pitiusas en alerta amarilla hasta las 18 horas. Estas precipitaciones ya han provocado algunas incidencias. Los bomberos del Parque Insular de Ibiza han recibido a primera hora varias llamadas por caídas de árboles en los municipios de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni.

Según la previsión actual, las lluvias continuarán hasta este miércoles por la mañana, con un horizonte de mejora a partir de las 12.00 horas.

Borrasca 'Harry' en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?

