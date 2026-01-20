El Ayuntamiento de Ibiza prevé sacar a concurso este año las obras y la gestión del Mercat Nou en régimen de concesión

Las obras del nuevo Mercat Nou de Ibiza, que tienen una duración prevista de dos años y medio, saldrán a concurso a lo largo de este 2026, según indicó ayer el Ayuntamiento. Para dar forma a esta iniciativa, el Consistorio va a recurrir a una concesión de obra pública tanto para la construcción como para la gestión de las instalaciones, ya que no puede hacer frente con sus propios recursos a una inversión de esta envergadura.

Tal y como figura en el anteproyecto del futuro edificio en el Parque de la Paz, a pocos metros del mercado actual, el coste de las obras ascendía a 31 millones de euros en enero de 2025. En el mismo documento se precisa que se trata solo de un presupuesto estimado, elaborado "en un periodo con mucha inflación" y que no incluye el acondicionamiento de las paradas, los locales comerciales ni el amueblamiento de las futuras instalaciones.

Esta fórmula de concesión no supone una novedad, ya que también se recurrió a este sistema —entonces para un periodo de cuarenta años— cuando se construyó el Mercat Nou en 1978. Para concretar las bases que deben regir la próxima construcción y gestión del mercado, que aún no han sido presentadas, el Ayuntamiento ha recurrido a una asistencia técnica externa, que fue adjudicada por un coste de cien mil euros a la multinacional KPMG.

Además, la futura concesionaria también deberá hacerse cargo de la construcción de tres plantas de aparcamiento subterráneo debajo del futuro edificio, que ocupará todo el extremo sur del Parque de la Paz, entre las calles Canarias y Balears, donde ahora se encuentran las pistas del Club de Bàsquet sa Bodega y del Tenis Club Ibiza. Precisamente, el Ayuntamiento está construyendo en estos momentos las nuevas infraestructuras para trasladar este mismo año estas actividades deportivas a Can Misses, en el caso de los tenistas, y a un polideportivo en ses Figueretes al baloncesto.

Las instalaciones

Aunque el proyecto ejecutivo de las obras está pendiente de salir a concurso público, las características y la distribución del futuro edificio ya quedan detalladas en un anteproyecto que, inicialmente, se iba a llevar a cabo en la misma manzana que ocupa ahora el mercado. El anterior equipo de gobierno progresista encargó en 2014 el diseño del nuevo Mercat Nou a la empresa pública Mercasa pero, tras la llegada de Rafael Triguero a la alcaldía, los servicios técnicos municipales lo han adaptado para que se construya en el Parque de la Paz.

La parcela que ocupará la nueva estructura tendrá una superficie de 3.800 metros cuadrados, prácticamente la misma que la actual. Sin embargo, se pasará de las tres plantas existentes a las siete con las que contará la futura edificación, tres de ellas subterráneas para un aparcamiento de 279 plazas.

La zona de pescaderías del mercado de Vila. / Toni Escobar

Se prevé que el futuro Mercat Nou cuente con 75 paradas de 13 metros cuadrados, que se repartirán entre la planta baja y los altillos. Las dos plantas superiores se destinarán a tres restaurantes con terrazas, un hipermercado de 1.800 metros cuadrados y oficinas municipales. Cabe tener en cuenta que las superficies finales dependerán del próximo proyecto de ejecución, pero "las variaciones no deberían alejarse más de un 5%", según indica el anteproyecto municipal.

En total, la superficie construida alcanzará los 22.000 metros cuadrados, prácticamente el triple que la del mercado actual.

La segunda fase

El Ayuntamiento de Ibiza ha insistido en que los actuales vendedores del Mercat Nou seguirán en su misma ubicación hasta que finalice la construcción de las nuevas instalaciones. De cumplirse las previsiones más optimistas, esto no ocurriría antes de 2029. Una vez que se complete el traslado, podrá acometerse la segunda parte del proyecto, que pretende renovar y dinamizar el barrio para que "todo el Eixample sea un gran centro comercial a cielo abierto", según destaca el Consistorio.

En esa segunda fase, el actual equipo de gobierno planifica demoler el edificio actual y construir allí otro aparcamiento subterráneo, también de tres plantas, que estará conectado con el del futuro mercado. La superficie de esa manzana, comprendida entre las calles Castilla y Cataluña, se destinará a una zona verde ajardinada que se sumará a la del Parque de la Paz, según las previsiones actuales del Ayuntamiento.