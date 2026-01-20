La artista de Ibiza que pinta por encargo para ayudar en causas humanitarias

"No hay nada más bonito que ayudar a la gente". Lo dice la pintora y arquitecta de interiores Patricia Ramos Hernández (Ibiza, 1973), que hace unos meses puso en marcha un proyecto solidario que persigue precisamente eso, prestar soporte a la población golpeada por desastres naturales o crisis humanitarias. La iniciativa la ha bautizado 'Art with Heart' y consiste en crear pinturas por encargo para luego destinar el 100% del dinero recaudado con esos cuadros a su labor como voluntaria en la ONG World Central Kitchen (WCK).

Con esta acción, Ramos ha logrado combinar dos grandes pasiones que lleva cultivando desde hace décadas. Su vocación solidaria, dice, se la inculcó su abuelo materno, Antonio Hernández, de Can Patricio, que siendo una niña la convirtió en socia de World Wildlife Fund for Nature (WWF), una organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. El amor por el arte, probablemente, se lo contagió siendo todavía una chiquilla Gilbert Herreyns, al que tuvo ocasión de contemplar trabajando durante sus veranos en Formentera compartidos con su mejor amiga, Diana Garau, hija de Neus Riera Balanzat, pareja del creador belga.

A la derecha, Ramos con Diana Garau (a la izquierda) y otra voluntaria de World Central Kitchen. / Archivo personal de Patricia Ramos

La decoración, su tercer gran amor, es la que la llevó a estudiar arquitectura de interiores en Madrid, la ciudad en la que estuvo residiendo durante décadas antes de establecerse hace once años en Estocolmo. Durante mucho tiempo compaginó su trabajo como arquitecta de interiores con la pintura, que en ese momento concebía "como un hobby". Cuando se trasladó a vivir a la capital sueca, al disponer de más tiempo libre decidió dedicarlo a ayudar en ONG's. Esa labor la "enganchó" de tal modo que dejó la que había sido su profesión hasta entonces para centrarse en exclusiva en el voluntariado. Empezó haciendo trabajo de oficina en Plan International, una ONG global que promueve los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Después, cuando estalló la guerra en Ucrania, estuvo colaborando con una entidad no gubernamental de Suecia prestando ayuda durante más de tres meses a refugiadas ucranianas y a sus hijos en la oficina de inmigración sueca.

De todas sus experiencias solidarias, la que le "cambió la vida" fue la de convertirse en voluntaria de World Central Kitchen ayudando a las víctimas de la dana de Valencia. Cuando constató a través de los medios de comunicación la magnitud de la catástrofe que asoló el litoral valenciano no se lo pensó dos veces y llamó a Diana Garau (su mejor amiga ibicenca), para enrolarse juntas como voluntarias en la ONG que lidera el chef español José Andrés. "De las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde estábamos preparando comida para repartir por los pueblos afectados y después nos poníamos ropa de batalla para meternos en el barro. Tuvimos la suerte de que un par de amigos de Ibiza que son bomberos nos pudieron transportar hasta localidades que necesitaban mucha ayuda, pero a las que no llegaba el transporte público", relata. "Estuvimos allí casi dos semanas, fue muy duro, pero muy gratificante. A raíz de aquello, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era ayudar en el campo de batalla, no desde la oficina de una ONG", señala.

Una obra de Patricia Ramos. / Patricia Ramos

Fue entonces cuando empezó a darle vueltas a la forma en la que podía recaudar fondos para viajar y prestar ayuda en lugares impactados por desastres alrededor del planeta. "Mi único límite es el conflicto bélico. Ahí no entro porque no me considero preparada", apunta. Después de meses pensando, optó por juntar las dos cosas que más le gustan, "pintar y ayudar" y así nació 'Art with Heart'. Recibió sus primeros encargos de amigos y familiares en 2025 y poco a poco la iniciativa ha ido creciendo con el boca a boca.

Ramos, que se dedica al arte abstracto y trabaja con acrílico y también con acuarela, se ajusta a las preferencias de los clientes en cuanto a medidas y colores. Una muestra de su arte se puede contemplar desde hace un mes en Ebusus. Las personas interesadas en conocer más de la iniciativa y de su obra pueden consultar la página del proyecto en Instagram y TikTok, _my_art_with_heart_.