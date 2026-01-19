Un youtuber muestra un asentamiento "de una madre y su hijo" en una de las calas más famosas de Ibiza

La costa de la isla de Ibiza está llena de secretos que van mucho más allá de sus playas más conocidas. Así lo muestra el youtuber Aelsantos en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube, en el que explora distintos rincones del litoral ibicenco y descubre un asentamiento precario con vistas a Cala Salada, donde, según relata en el vídeo, "llegó a vivir una mujer con su hijo".

El recorrido comienza en Cala Salada y Cala Saladeta, dos de las calas más emblemáticas del oeste de la isla. Desde allí, el creador de contenido se adentra en senderos costeros que conducen a cuevas y grutas naturales que ofrecen paisajes de aspecto prehistórico.

El contraste entre el verde intenso de los pinos y el azul profundo del mar crea una estampa que, en palabras del youtuber, "supera incluso a la de muchas películas de ficción". El vídeo también recoge distintas zonas privilegiadas para contemplar la puesta de sol, uno de los grandes atractivos de esta parte de la isla.

Durante la caminata, Aelsantos se topa con un asentamiento improvisado, parcialmente derruido pero con numerosos objetos aún en su interior. Según explica en el vídeo, en ese lugar vivió una madre con su hijo, y algunos elementos parecen recientes. "Todo lo antiguo está caído, pero esto está bien puesto y es nuevo", comenta, lo que le lleva a no descartar que el enclave haya vuelto a ser ocupado o que se trate de un asentamiento ya consolidado. En el vídeo se ven algunos colchones, un toldo caído y un camino de entrada que termina con vistas al mar.

El youtuber reflexiona además sobre la crisis de vivienda en Ibiza, especialmente en momentos clave de la temporada turística. "La gente intenta sobrevivir de la forma más digna posible y recurre a esto. No hay opción a pagar alquileres de lo costosos y caros que son, y toca apañárselas como podamos", señala mientras muestra las vistas directas a la costa de Cala Salada desde el asentamiento.