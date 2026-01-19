Silvina: «Estoy en el paraíso porque por lo menos mi habitación en Ibiza tiene 'closet'»

Entre los casos que se relatan en el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ está el de Silvina (nombre ficticio) y de su hija de 18 años: «Estoy en el paraíso porque por lo menos mi habitación tiene closet», cuenta esta colombiana de 48 años que llegó a la isla en mayo de 2023 alentada por familiares que le prometieron apoyo y oportunidades laborales en la hostelería: «Pero aquí se encontró con una realidad muy distinta. Sus familiares solo le ofrecieron una cama en el salón por 500 euros mensuales y no encontró trabajo formal debido a su situación administrativa irregular. Acabó realizando labores de limpieza en la economía sumergida, con largas jornadas y bajos sueldos».

Los invisibles

Su caso refleja «una de las principales formas de vulnerabilidad en la isla: aunque hay empleo en sectores como la hostelería y la limpieza, la falta de regularización impide el acceso a derechos laborales. Las personas sin papeles no tienen contrato, seguridad social ni seguro médico, lo que las hace invisibles ante el sistema y expuestas a abusos». Es el reverso tenebroso del paraíso que se vende en las ferias turísticas, la mano de obra clandestina y barata que mantiene y da brillo al lujo.

"Las personas sin papeles no tienen contrato, seguridad social ni seguro médico, lo que las hace invisibles ante el sistema y expuestas a abusos»

Silvina tiene un empleo precario y reside en una casa «donde no tiene acceso a las zonas comunes, donde impera la agresividad y la violencia, y donde es imposible formar un hogar». Paga 750 euros por una habitación subarrendada por las inquilinas originales. El informe profundiza en lo que supone este tipo de subarriendo: «Responde tanto a abusos como a estrategias de supervivencia en contextos precarios. Algunas personas subarriendan para lucrarse, mientras que otras lo hacen por necesidad, perpetuando así un ciclo de exclusión social».

El propietario del inmueble, el que ha alquilado originalmente el piso, suele desconocer la situación, «lo que impide el empadronamiento y deja a los subarrendados sin acceso a derechos básicos o recursos relacionados con la vivienda». Por ejemplo, el propietario ignora que si bien alquila esa casa por 1.200 euros, entre Silvina y otra subarrendada pagan 1.300 euros. Tampoco sabe el arrendador que han convertido el salón en una cuarta habitación, en cada una de las cuales viven dos personas: «Silvina y su hija en una, dos amigos en otra, una pareja en la tercera y otra mujer con su hijo en la cuarta». La convivencia es mala. Hay agresividad y Silvina teme que incluso lleguen a agredirla, «especialmente a su hija».

«No solo desgasta a nivel de salud mental, sino que convierte el espacio donde alguien vive, que debería ser un lugar seguro que proporcione tranquilidad y descanso, en un generador de tensiones y problemas»

La inseguridad constante y en diversos ámbitos que sufren Silvina y su hija «no solo desgasta a nivel de salud mental, sino que convierte el espacio donde alguien vive, que debería ser un lugar seguro que proporcione tranquilidad y descanso, en un generador de tensiones y problemas». Tampoco tienen una alimentación saludable debido a la «restricción del acceso a la cocina».