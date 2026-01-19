Santa Eulària refuerza su apuesta por el turismo familiar y Sant Josep cancela sus actos en Fitur

Santa Eulària acude a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el objetivo de consolidarse como destino de turismo familiar, mientras que Sant Josep ha decidido cancelar sus actos previstos en señal de duelo por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Durante la feria, que se celebrará un año más en Madrid, el Ayuntamiento de Santa Eulària mantendrá reuniones con profesionales del sector, agentes de viaje, turoperadores, prensa especializada e influencers, en un espacio concebido como "punto de encuentro para generar sinergias y reforzar un modelo turístico compatible con la calidad de vida de los residentes", según explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

La estrategia de promoción pone el foco en el turismo familiar, vinculado a la tranquilidad, la seguridad y el disfrute compartido, en línea con la iniciativa del Consell insular y el sello 'Family Moments'. Como principal novedad, Santa Eulària presenta el 'Santa Eulària Family Pass', una nueva tarjeta turística dirigida a facilitar la estancia de las familias y conectarlas con la oferta local de calidad.

Esta tarjeta cuenta con una plataforma digital que permite diseñar itinerarios personalizados según la duración de la estancia y los intereses de cada familia, combinando puntos de interés turísticos, culturales y patrimoniales. Además, ofrece ventajas en experiencias, actividades, comercios y servicios locales, como descuentos o pequeños detalles de bienvenida. Junto a esta apuesta, el municipio subraya el papel de los eventos en los extremos de la temporada, especialmente los deportivos, como herramienta para combatir la estacionalidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep ha comunicado la cancelación de la presentación de 'Sant Josep en Forma', y de su presencia en otros actos previstos en la feria, como muestra de duelo y solidaridad con las víctimas de la tragedia ferroviaria. Asimismo, las banderas del consistorio ondearán a media asta hasta la medianoche del día 23 en señal de luto oficial.